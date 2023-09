David Vegelj: Verjamem v kriptovalute, a jih je 99 odstotkov takoj za v smeti

Dr. David Vegelj, gost podkasta Supermoč, je upravljavec alternativnih skladov. Po izobrazbi sicer doktor strojništva, ki pa na tem področju ni vztrajal, saj ga je začel zanimati svet financ, je del svojega življenja preživel na Norveškem, del tudi v Mehiki.

Ne samo zaradi svojega posla, ampak tudi zato, ker je svetovljan in intelektualec z izjemnim horizontom vedenj in znanj, ima odličen vpogled v domače in tuje dogajanje in tako z lahkoto, ko je nujno za »boljšo kondicijo družbe«, kdaj pa kdaj ošvrkne odločevalce, saj z žalostjo opazuje, kako nas ne le Poljaki, Čehi in Slovaki prehitevajo po levi in desni, ampak tudi sosedje Hrvatje.

V podkastu Supermoč razloži, zakaj je tako in kaj bi morala Slovenija storiti, da bi ta trend obrnila sebi v prid, in obenem z veliko ljubeznijo do domovine pove, da Slovenije ne namerava zapustiti. »Čeravno z velikim obžalovanjem opazujem dogajanje pri nas in vidim, da smo ljudje, ki želimo doseči rezultate, žrtev nespametnih potez zakonodajalcev, pač politike,« pravi.

Vsaka vlada šari po zakonodaji

Vegelj pove, da »je logično, da si vsi želimo nižje davke, a se moramo obenem zavedati, da davki morajo obstajati in da jih moramo plačevati, če želimo imeti javno zdravstvo, šole, infrastrukturo, ceste ipd., a k temu Vegelj ne pozabi izraziti kritike: »Presneto kruto je opazovati, s kakšno nepremišljeno lahkotnostjo politika spreminja davčno okolje in bega podjetniško srenjo. Ne na dve leti, skoraj vsako leto politika dviga, niža davke …, grozno je gledati, kako vsaka vlada, ki ima petnajst minut časa in nima kaj bolj pametnega početi, šari po zakonodaji.«

FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Kriptovalute so tehnološko zanimive

Doktor strojništva, ki že vrsto let deluje v svetu financ, saj je bil dolga leta pod okriljem Vzajemci Group, zdaj pa je direktor spin-off podjetja JonatanMars, se je v podkastu dotaknil tudi vprašanja kriptovalut, ki burijo duhove in povzročajo že skoraj deset let neverjetne apetite in zgražanja. Življenje se dogaja v sivinah, ni črno-belo, pravi Vegelj in prav kriptovalute so fenomenalna ideja, z vidika tehnologije in uporabnosti, a žal se pod imenom kriptovalute nahaja nešteto nekih posameznikov, ki nimajo nobene zveze s kriptovalutami, so pa na škodljivi način zbirali denar, bogateli in opeharili množice. Poleg tega opozori, da je v nasprotju z alternativnimi skladi, ki so pod budnim očesom AVTP, svet kriptovalut brez nadzora.

»Skoraj sedem let so nekateri ljudje zavestno zavajali druge nepoučene ljudi in se jim do danes še ni nič zgodilo; še nihče ni za evidentno škodljive posle odgovarjal; ko pa se, recimo, pri alternativnih skladih po nesreči zgodi ena majhna napaka, takoj prileti kazen,« je dejal Vegelj.

Na vprašanje, ali verjame v kriptovalute, je David Vegelj dejal, da verjame, saj so po njegovem mnenju tehnološko zanimive, a ne verjame, da bodo vse kriptovalute preživele: » 99 odstotkov kriptovalut je takoj za v smeti«.

Supermoč je v razmišljanju

David Vegelj je izjemno umirjen in prizemljen človek; zdi se, kot da mu je bila umirjenost bivanja položena v zibelko. Zakaj? V podkastu nas je presunil z mislijo, ki ni ravno značilna za mlade ljudi. Dejal je, da »sodoben človek potrebuje več časa za razmišljanje«. »Pravi teror so pritiski, da moramo biti v službi ob uri in oditi ob uri, da moramo otroke voziti na nešteto prostočasnih dejavnosti, da moramo biti prisotni na vseh družbenih omrežjih in hipno odgovarjati na elektronska sporočila. To je teror. Mislim, da se najboljše stvari rodijo v času, ki si ga vzamemo za globoko razmišljanje,« je v podkastu Supermoč dejal Vegelj. K temu je dodal, da naj se vsi kar dodobra zamislimo nad seboj in se vprašamo, kaj je narobe z nami, če takoj, ko dobimo sporočilo, nanj tudi odgovorimo. »Napredek se bo zgodil, ko bomo imeli več časa zase in za razmišljanje, ki nam daje moč, supermoč.«