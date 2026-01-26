Davki, zdravstvo in Janševa raznobarvna koalicija

Kakšno vlogo še igrajo politični programi strank v volilnem procesu in koliko so podlaga za koalicijsko pogodbo in vladanje?

S podpredsednikom vlade in Svobode Matejem Arčonom, predsednikom konference stranke SD Jernejem Štromajerjem in predsednikom sveta stranke Demokrati Anžeta Logarja Tadejem Ostrcem smo razlike in sorodnosti iskali predvsem na temah davkov in zdravstva.

Stranka SD je prva predstavila svoj program za letošnje volitve. Naslov programa je Dogovor za mir, razvoj in blaginjo. Kako si predstavljate ta dogovor?

Jernej Štromajer: Dogovor si predstavljamo širše od političnih strank, v sodelovanju s civilno družbo, nevladnimi organizacijami, sindikati, gospodarskimi združenji, tudi predstavniki intelektualnih krogov in akademskega sveta. Zakaj dogovor? Zgodovina kaže, da imamo veliko uspešnih dogovorov, ki so pokazali, kako se lahko stvari izboljšajo v družbi. Denimo New Deal. Po našem trdnem prepričanju Slovenija potrebuje dogovor, kako bomo dosegli skupne cilje.

Vprašanje miru, vprašanje razvoja in vprašanje blaginje so prioritetna področja, o katerih menimo, da moramo najti skupni dogovor. Zakaj je to pomembno? Če v družbi ni miru, je to problematično za kakršenkoli družbeni razvoj, tako gospodarski, socialni, v končni fazi tudi za razvoj infrastrukture. In če tega nimamo, potem seveda težje financiramo državo blaginje, socialne storitve, javno zdravstvo, javno šolstvo, skrb za starejše in mlade, kar pa je vse spet podlaga, ki zagotavlja družbeno kohezivnost in socialni mir. Tako krožno zagotovimo mir, razvoj in blaginjo.

Kakšne barve, vonja in okusa bo program Svobode, glede na to, da želite vlado raztegniti v drugi mandat? Kako boste nadaljevali s programom iz leta 2022 in ga nadgradili?

Matej Arčon: Naj najprej izrazim zadovoljstvo nad dosežki koalicije in vlade, ki ima kaj pokazati v zadnjih štirih letih. Za realizacijo našega programa pa potrebujemo dva mandata. Postavili smo si zelo jasne cilje, večinoma smo jih tudi realizirali in program Svobode bo seveda temeljil na dosežkih vlade in na štirih ključnih stebrih moderne svobodne države. Prvi steber je socialna država po meri Slovenk in Slovencev.

Še naprej bomo razvijali potencial, ki ga ima vsak posameznik v naši družbi, hkrati pa skrbeli za najranljivejše skupine. Zato smo znižali prispevek za zdravstveno zavarovanje, uskladili pokojnine, izpeljali pokojninsko reformo, uvedli zimski dodatek in izpeljali dolgotrajno oskrbo. Drugi steber je družba znanja in prihodnosti. Na tem področju smo poskrbeli za pomembne spremembe v vzgoji in izobraževanju na področju najmlajših, se pravi od vrtcev vse do visokega šolstva, poskrbeli, da se krepi javno šolstvo, in podvojeno investirali v znanje in v razvoj. Tretji steber sta gospodarska uspešnost in razvoj.

V zadnjih štirih letih smo po velikosti BDP prehiteli Portugalsko, dohiteli Italijo in Španijo, smo pred Češko, Madžarsko in tako opevano Hrvaško. Brezposelnost je najnižja. Šli smo naproti gospodarstvu v energetski krizi. Naše gospodarstvo je zato konkurenčnejše v Evropi. Četrti steber programa pa sta varnost in odpornost države. Podrobnosti našega programa bodo skupaj s kandidati znane 14. februarja.

O programskih razlikah med strankami s podpredsednikom vlade in Svobode Matejem Arčonom, predsednikom konference stranke SD Jernejem Štromajerjem in predsednikom sveta stranke Demokrati Anžeta Logarja Tadejem Ostrcem. FOTO: Marko Feist

Kako si boste Demokrati v programskem smislu izborili prostor pod slovenskim političnim soncem?

Tadej Ostrc: Demokrati smo v nasprotju z drugimi šli na teren, med ljudi. Eno leto smo se srečevali z različnimi združenji, obrtniki, zbornicami, gasilci in tako naprej ter spraševali, kaj je narobe. Moram reči, da je jasno, da je v tej državi marsikaj narobe. Na tej podlagi smo ustanovili strateški svet, v katerega smo povabili strankarske in tudi zunanje strokovnjake, da so nam pomagali sestaviti ukrepe, ki so dejansko izvedljivi.

Program smo koncipirali na 15 resorjih, ker menimo, da mora država postati vitka. Iz tega naslova lahko tudi razbremenimo gospodarstvo. Osnovni postulat pa je, da mora v Sloveniji delo znova postati vrednota. Predvsem pa se zavzemamo za drugačno makroekonomsko načrtovanje. Imamo dva izjemna ekonomska strokovnjaka, Janeza Šušteršiča in Igorja Mastena, ki sta naredila makroekonomski okvir programa.

Na podlagi realnih podatkov, kakšni bi morali biti davki, za koliko lahko razbremenimo gospodarstvo, smo koncipirali tudi vse ukrepe znotraj vsakega resorja. Ugotovili smo, da lahko samo na področju zdravstva prihranimo in takoj vržemo nazaj v sistem od 600 do 900 milijonov evrov. Dejanska moč našega programa je izvedljivost. Imamo izjemen program, pa tudi izjemen nabor strokovnjakov, ki niso samo znotraj stranke, ampak so se odločili, da hočejo pomagati državi.

Davki bodo ena od osrednjih tem letošnje kampanje. V SD se zavzemate za nevtralno davčno politiko, ki bo prinesla razbremenitev dela in pravično obdavčitev premoženja. Se pri davčni razbremenitvi plač približujete stališčem delodajalskih združenj?

Štromajer: Pri davčni razbremenitvi plač se mi približujemo stališčem tistih, ki živijo od svojega dela, se pravi tudi sindikatov. Jasno smo zapisali, da moramo pogledati, kje so davčni primeži, predvsem za ljudi, ki živijo od svojega dela, se pravi delavski in srednji razred. Tem ljudem moramo omogočiti višje prihodke. En način je z davčnim prestrukturiranjem, da ugotovimo, koliko sredstev lahko zberemo z evropsko primerljivo uvedbo premoženjskih davkov, ne zgolj na nepremičnine.

In potem ta sredstva namenimo za razbremenitev srednjega delavskega razreda. Zakaj je to pomembno? Mi pogledamo celotno košarico. Pogledamo dohodnino, prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in prispevke za zdravstvo. In tukaj najdemo dogovor, kako razbremeniti delo. V SD zagovarjamo, da je treba delo razbremeniti, hkrati pa smo tudi toliko državno odgovorni, da socialne države ne smemo razgraditi.

Program Svobode bo temeljil na dosežkih vlade in na štirih ključnih stebrih moderne svobodne države. Matej Arčon

Kako daleč bi šli Demokrati z davčnimi olajšavami in deregulacijo?

Ostrc: V Sloveniji smo v zadnjem mandatu vlade povečali davčni primež za 1,5 milijarde. A imamo danes kaj boljše zdravstvo? A imamo danes kaj boljše šolstvo? Nimamo. Zato mi pravimo, da je treba takoj dvigniti splošno davčno olajšavo na 7000 evrov, razbremeniti zgornja dva dohodninska razreda z efektivno stopnjo 40 odstotkov in vpeljati razvojno kapico na nivoju 2,5-kratne povprečne plače. Študentom moramo dovoliti odpreti študentski s. p., upokojencem pa dovoliti, da delajo ob svoji pokojnini. Na ta način potem sicer dobimo približno 600 do 700 milijonov evrov deficita, a se 80 odstotkov zaradi potrošnje vrne nazaj v proračun. Tako da pravzaprav na dolgi rok ne izgubljamo, ampak pridobivamo.

Uvedba nepremičninskega davka v tem mandatu ni uspela. Kaj Svoboda načrtuje na področju davkov? Koga boste obremenili, koga razbremenili?

Arčon: Imam občutek, da je politična volja vseh političnih strank, da se del premoženja tudi obremeni. Mi smo bili toliko odgovorni, da smo nakazali možnost, da se obremeni premoženje, s tem pa lahko dejansko začnemo razbremenjevati plače. Če statistično pogledamo vse parametre, imajo naše gospodarske družbe rekordne dobičke napram državam v naši regiji. To pa zato, ker smo investirali, ker smo subvencionirali, ker imamo milijardo 700 milijonov evrov investicij. Po drugi strani pa smo bili toliko odgovorni, da smo uvedli najbolj plemenit prispevek za dolgotrajno oskrbo za dostojanstveno življenje naših najstarejših.

Zakaj ste iz programa SD izbrisali 30 dni do zdravnika?

Štromajer: Zato, ker je bilo to popolnoma narobe interpretirano v javnosti in zlonamerno zmanipulirano. Že takrat smo želeli povedati, da moramo skrajšati čakalne vrste in da mora država narediti vse, kar je v njeni moči, tudi z uporabo kapacitet, ki so na voljo, da skrajša čakalne vrste ljudi. Pravica, do katere ne moreš dostopati, je odtujena pravica. Lahko bi imeli mnogo boljši položaj v slovenskem zdravstvu, če bi koalicijski sporazum od začetka implementirala ministrica Valentina Prevolnik Rupnik.

Program smo koncipirali na 15 resorjih, ker menimo, da mora država postati vitka. Iz tega naslova lahko tudi razbremenimo gospodarstvo. Tadej Ostrc

Boste v Svobodi kljub odločitvi ustavnega sodišča programsko še naprej vztrajali pri ostri razmejitvi med javnim in zasebnim zdravstvom?

Arčon: Absolutno. To smo trdili ves čas in tu je bil tudi največji razkol med koalicijo in opozicijo. Ta odločba ustavnega sodišča samo pritrjuje, da že imamo mehanizme, kjer lahko zelo jasno razmejimo javno in zasebno zdravstvo. Na začetku smo dali denar tudi zasebnikom, da bi zmanjšali čakalne vrste. A se ni dobro končalo. Dejansko je bil neuspel poskus, na katerem smo se nekaj naučili, zato da smo zgradili sistem, ki bo deloval in bo temeljil na javnem zdravstvu. Danes imamo več zdravnikov, plače zdravnikom pa smo povečali za 1600 evrov bruto. Veliko ukrepov je bilo narejenih, čaka pa nas še veliko dela. Na administrativni razbremenitvi zdravnikov, na enovitem naročanju storitev in hkrati na učinkovitem vodenju zavodov, ki je dejansko tudi ključ do vsega.

Kaj bi Demokrati od tega, kar je bilo narejenega, podprli in nadaljevali ter kaj bi postavili drugače?

Ostrc: Vodil sem strateški svet za zdravstvo pri naši stranki. Sodelovalo je več kot 50 strokovnjakov. Ukrepe smo najprej šli preverit do medicinskih sester, zdravnikov, fizioterapevtov, pediatrov in tako naprej. Zanimalo nas je, ali bi ti ukrepi delovali v praksi, in so nam potrdili, da bi. V našem zdravstvu je nekaj jasno: vsi plačujemo, vsi čakamo, nihče pa ni zadovoljen. V resnici moramo priti do sistema, kjer pacient pride do zdravnika, zdravnik pride do podatkov in sistem končno do tega, da deluje. Naš program smo zasnovali na štirih strateških stebrih.

Prvi steber je regionalizacija. Ustanoviti moramo regijske svete, v katerih sodelujejo zdravstveni domovi, bolnišnice, župani in predstavniki pacientov. Odločanje moramo vrniti tja, kjer so potrebe znane, in to je v regiji. Vzor je avstrijska Koroška, kjer so javne bolnišnice združili v holding. Optimizacija bi prinesla prihranek od 150 do 300 milijonov evrov na leto. Drugi steber je krepitev primarne ravni in urgentne medicine. Tretji steber je digitalizacija. Dejstvo je, da zdravnik danes ne sme biti administrator, ampak moramo imeti učinkovit digitalni ekosistem.

Četrti steber pa sta upravljanje in finančna vzdržnost. Mi smo zdravstvene menedžerje, direktorje zdravstvenih domov, kastrirali. Nimajo več nobene moči narediti njihovo delovno okolje boljše ali pa uspešnejše. Sicer pa, javnega sistema ne krepiš tako, da zdravnike podiš iz javnega sistema, ampak da jih poskušaš zadržati z boljšimi pogoji dela.

Arčon: Mislim, da je zdaj brez zdravnika 13.000 pacientov manj. Trend gre v pravo smer, na tej poti je treba nadaljevati, absolutno moramo krepiti javno zdravstvo. Tudi zasebniki in koncesionarji so potrebni, ne trdim, da ne, ampak glavni steber mora biti javno in dostopno zdravstvo.

Ostrc: Eni trendi so res ugodni, ampak ljudje nimajo časa čakati na trende, pač pa potrebujejo hitre ukrepe in hitrejšo dostopnost. Trendi so v eno smer in v drugo smer. Moramo dati roko in zavezo našim pacientom, bolnikom in državljanom, da bomo delali hitreje in skupaj ter umaknili zdravstvo iz političnih bojev, zato da bomo prišli do dobrega javnega zdravstva.

V Sloveniji raznobarvno koalicijo že imamo. Sestavljajo jo stranka liberalne sredine, Socialni demokrati in socialisti iz stranke Levica. Jernej Štromajer

Precej strinjanja med vami je bilo glede krepitve javnega zdravstva. Pri tem naj spomnimo, da je predsednik SDS Janez Janša izjavil, da vidi Demokrate v koaliciji s Svobodo in posledično tudi s SD. Je takšna koalicija možna?

Ostrc: Če ste pozorno poslušali našega predsednika stranke, je povedal, da Slovenija v naslednjem mandatu potrebuje razvojno raznobarvno koalicijo. Potrebujemo stranke iz enega in drugega političnega spektra, da lahko Slovenija zadiha z obema pljučnima kriloma.

Arčon: Vemo, kakšen je bil modus operandi delovanja Janševe vlade v vseh treh mandatih, zraven je sodeloval tudi Anže Logar. Logar se od Janševih konkretnih dejanj, ne samo besed, nikoli ni distanciral. Verjetno se bo to zgodilo, ker se v to smer tudi že nakazuje. Mi smo zelo jasno povedali, s kom ne bomo sodelovali in pri tem stališču tudi ostajamo. Imamo pa odprta vrata za sodelovanje s preostalimi političnimi strankami, ki bodo seveda prišle v parlament, tudi z Demokrati.

Štromajer: Slovenija v naslednjem mandatu potrebuje levosredinsko vlado z okrepljeno vlogo Socialnih demokratov. Kolega iz stranke Demokratov je govoril o raznobarvni koaliciji. V Sloveniji raznobarvno koalicijo že imamo. Sestavljajo jo stranka liberalne sredine, Socialni demokrati in socialisti iz stranke Levica. Na vaši strani ulice, pa če smo čisto iskreni, hudo različnih barvnih kombinacij glede na glasovanje gospoda Logarja in gospoda Janše v preteklosti ni bilo.

Skoraj 99-odstotno ujemanje, absolutno ujemanje. Lahko pa se pogovarjamo s politično opozicijo, ki je seveda dobromisleča, ki ne hujska, ki ne žali in razdvaja ljudi in ima javni interes v prvem planu, da lahko dosežemo prepomemben družbeni dogovor o napredku.