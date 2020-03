Deček Kris je spet doma

Vrnitev zaradi koronavirusa

Brnik – Deček Kris je od danes spet v Sloveniji, potem ko se je zdravil na kliniki UCLA v Los Angelesu, kjer so mu še pravočasno aplicirali zdravilo zolgensma. Gre za najdražje zdravilo na svetu, s katerim zdravijo spinalno mišično atrofijo, bolniki pa ga morajo prejeti pred dopolnjenim drugim letom. Krisova družina je sporočila, da se deček počuti dobro in da je biti doma zanje v teh hudih časih nekaj neprecenljivega. Zagotovili bodo strogo izolirano okolje. Rezultati Krisovega zdravljenja so spodbudni, napredek v njegovem razvoju je zelo viden.Društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki so v veliki humanitarni akciji, v kateri je sredstva zbirala vsa Slovenija, za zdravljenje zbrali skoraj štiri milijone evrov. Kot je v sporočilu za javnost pojasnila predsednica društva, bo društvo, tako kot doslej, o vseh sredstvih, ki so bila porabljena za Krisovo zdravljenje in vrnitev domov, transparentno obvestilo javnost, ko bodo poravnani vsi računi.Za vrnitev domov se je družina odločila zaradi pandemije koronavirusa. Fizioterapij Kris že nekaj časa ni imel več, vse manj pa je bilo tudi pripomočkov za njegovo oskrbo, zato bi bilo nadaljnje bivanje v ZDA zanj lahko ogrožajoče.Društvo Palčica Pomagalčica je za pomoč pri izvedbi vrnitve zaprosilo Urad predsednika RS, ki se je takoj odzval, piše Larisa Štoka in dodaja: »Prav tako je veliko oporo za izvedbo potrebnega nudil, ki se je sočutno angažiral za to, da je kljub izrednim razmeram in izredno zahtevnemu prehajanju državnih meja družina danes na domačih tleh.« Finančno sta pomagalain Gorenjska banka, ki sta Krisu omogočila polet z zasebnim letalom že novembra lani. Pomoč je nudila tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki Krisu in društvu že ves čas akcije stoji ob strani.