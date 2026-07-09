Kam se selijo ministrstva: Maribor, Celje, Novo mesto ...

Nova vladna koalicija je obljubljala decentralizacijo Slovenije in že zavihala rokave. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je kot prvo ministrstvo preneslo sedež zunaj Ljubljane. Formalno so ga prenesli v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo okoli 70 zaposlenih. Selitev iz Ljubljane, predvidoma v Celje, načrtujejo tudi na ministrstvu za okolje in prostor. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević pa želi ministrstvo preseliti v Novo mesto.

Kot so sporočili z ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, bo sedež ministrstva v poslovnem objektu City v Mariboru, kjer je ministrstvo že imelo svoje prostore. V prvi fazi bo v Mariboru delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Morebitne prihodnje kadrovske okrepitve pa bo ministrstvo prednostno iskalo v Mariboru, so napovedali. Ob tem so navedli besede ministrice Monike Kirbiš Rojs, ki je ocenila, da ima Maribor kot drugo največje slovensko mesto vse pogoje, da prevzame pomembnejšo državno funkcijo.

Po njenih besedah ne gre zgolj za selitev ene institucije, ampak za jasno razvojno sporočilo, da je treba državo decentralizirati tudi v praksi. Ob tem je napovedala, da bodo ohranili prisotnost ministrstva v Ljubljani in Štanjelu ter še naprej skrbeli za enakomeren razvoj vseh delov Slovenije.

Selitev ali regionalni center v Celju?

Selitev iz Ljubljane načrtujejo tudi na ministrstvu za okolje in prostor. Za STA so pojasnili, da bodo selitev izvedli, ko bodo za to izpolnjeni optimalni pogoji. O tem, ali se bo selilo celotno ministrstvo oz. organi v sestavi ali zgolj vodstvo, se bodo odločali glede na razpoložljive prostorske kapacitete. Opcij je več – ali selitev celotnega ministrstva ali pa vzpostavitev Regionalnega centra ministrstva v Celju, kjer bi lahko združili posamezne dele direktoratov ter strokovnih služb.

Katera druga ministrstva bi svoje sedeže oz. dele še lahko selila izven Ljubljane, zaenkrat ni znano. Na več njih so za STA pojasnili, da o morebitni selitvi ministrstva ali organov v sestavi ni sprejete odločitve ali da ta v tem trenutku ni načrtovana. Na ministrstvu za pravosodje pa so izpostavili, da organa v sestavi njihovega ministrstva, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Uprava RS za probacijo, že danes delujeta na več lokacijah po Sloveniji.

Kot je danes dejal v. d. direktorja vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Sebastjan Jeretič, gre za zelo kompleksen projekt, v tem trenutku potekajo pogovori, iskanje različnih možnosti, vrsta stvari je še odprta. Vsekakor pa je razporeditev državnih služb po vsej Sloveniji programska smernica vlade, je poudaril in dodal, da gre predvsem za skrb za enakomeren razvoj države.

Kot je danes pred sejo vlade povedal minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz, pripravljajo pregled stvarnega premoženja države, lastniških prostorov in pregled racionalnosti plačevanja najemnin za določene prostore ministrstev. Na podlagi analize, ki bo vse to upoštevala, pa bo vlada na koncu sprejela odločitve.

Matoz: Potrebna celovita analiza

Sam se nagiba k temu, da bodo določene direktorate ali službe premestili oz. prestavili izven centra Ljubljane. »Če imate najlepšo stavbo v centru Ljubljane, ki jo je treba popraviti, obnoviti, porabiti en kup sredstev, je mogoče bolj racionalno iti nekam drugam, kjer je prostor cenejši,« je navedel v ilustracijo. Po njegovih besedah se v okolici Ljubljane hitro najde prostor, ki je cenejši, boljši, medtem ko so te zgradbe, ki so v centru Ljubljane, lahko vredne neprimerno več.

Pri tem je minister poudaril, da je treba narediti celovito analizo, da ne bo očitkov o tem, da se bo s stroški prevoza povečala poraba in podobno. Predvideva, da bo analiza vsaj okvirno pripravljena v roku dveh mesecev. »Takrat bodo odločitve znane, medtem ko nekatere so že,« je dodal.

Na vprašanje, ali je selitev ministrstva za izobraževanje v Novo mesto izvedljiva, je Matoz odgovoril, da je »vse izvedljivo«, če bodo na razpolago ustrezni prostori in se bo ocenilo, da je to racionalnejše, da se s tem prihrani proračunska sredstva, ter bo ocena, da se bodo naloge opravile boljše kot doslej. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je namreč pred dnevi javno povedal, da želi ministrstvo preseliti v Novo mesto.

Minister za gospodarstvo delo in šport Anže Logar je na vprašanje, ali namerava preseliti sedež ministrstva iz središča Ljubljane, dejal, da o tem še razmišljajo.