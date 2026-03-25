Dejan Verčič: Fantje, zmenite se!

Po volitvah je predsednik na volitvah zmagovite stranke Gibanje Svoboda Robert Golob napovedal pogovore s predsedniki političnih strank, pri čemer je odločno izključil SDS in njenega vodjo Janeza Janšo. Ta poteza je bila pričakovana, saj je Golob že v predvolilnem obdobju jasno nakazal, da želi oblikovati razvojno široko koalicijo brez stranke SDS.

Dejan Verčič, strokovnjak za strateško komuniciranje, je v pogovoru za Delov podkast Moč politke poudaril, da so volitve izraz modrosti množic, ki so tokrat jasno sporočile: »Fantje, zmenite se.« To pomeni, da brez sodelovanja strank preko ideoloških meja stabilne vlade ne bo.

Golob se zaveda, da bo za oblikovanje stabilne vlade potrebno sodelovanje strank z obeh političnih polov. Primerjava z Janezom Drnovškom, ki je v 90. letih uspešno vodil slovenske vlade, je neizogibna, saj je bil Drnovšek znan po svoji sposobnosti povezovanja in preseganja ideoloških razlik, kar je omogočilo stabilno vladanje v zahtevnih političnih razmerah. Golob ima podobno priložnost, vendar bo moral pokazati izjemno politično spretnost in pogum.

Izključitev stranke SDS iz koalicijskih pogovorov je bila strateška poteza, ki pa prinaša tudi tveganja. Golob bo moral pridobiti podporo strank, ki so ideološko različne, kar bo zahtevalo veliko politične modrosti in kompromisov. Dejan Verčič opozarja, da je največja nevarnost v tem trenutku strah tistih, ki bi morali priti v vlado z druge strani, a si morda ne upajo. To pomeni, da bodo potrebni pogumni koraki in odgovornost politikov, da presežejo ideološke razlike v dobro države.

Verčič je izpostavil tudi tri glavne zmagovalce volitev: Robert Golob z Gibanjem Svoboda, Janez Janša z SDS in Jernej Vrtovec z NSi. Za oblikovanje vlade bo potrebna kombinacija strank z obeh strani političnega spektra. Golob ima potencial za povezovanje, vendar bo ključno vprašanje, ali si bodo stranke upale sodelovati z nasprotno stranjo.

»Demokrati po volitvah v težkem položaju, saj niso dosegli pričakovanih rezultatov. Njihov predsednik ni bil izvoljen v državni zbor, kar pomeni, da je njihova poslanska skupina trenutno brez vodje«. Verčič meni, da bodo morali najti način, kako se povezati z vlado, sicer lahko stranka razpade.