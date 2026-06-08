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    Slovenija

    Ostrca bo v poslanskih klopeh nadomestil Dejan Zakrajšek

    Zakrajšek, ki bo funkcijo poslanca opravljal v času, ko Ostrc opravlja funkcijo ministra, je po izobrazbi inženir mehatronike.
    Nekdanji poslanec Demokratov Tadej Ostrc je postal minister za zdravje. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Nekdanji poslanec Demokratov Tadej Ostrc je postal minister za zdravje. FOTO: Blaž Samec
    STA
    8. 6. 2026 | 17:48
    8. 6. 2026 | 17:51
    1:40
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    Po tem ko je nekdanji poslanec Demokratov Tadej Ostrc postal minister za zdravje, ga bo v klopeh DZ nadomestil podžupan občine Velike Lašče Dejan Zakrajšek. Ostrca bi sicer moral zamenjati Marko Kušar, ki pa se je mandatu poslanca odpovedal.

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    Pri zdravstvu popoln obrat od prejšnje politike

    V volilni enoti Ljubljana Center, kjer je bil na listi Demokratov izvoljen Ostrc, je naslednji po številu glasov Anže Logar, ki pa je postal minister za gospodarstvo, delo in šport. Sledi Marko Kušar, ki je Državno volilno komisijo konec tedna obvestil, da se mandatu poslanca odpoveduje.

    Dejan Zakrajšek je po izobrazbi inženir mehatronike. Pred skoraj 20 leti je začel delati v podjetju Yaskawa Ristro, zadnje tri leta pa opravlja tudi funkcijo podžupana občine Velike Lašče. FOTO: Občina Velike Lašče
    Dejan Zakrajšek je po izobrazbi inženir mehatronike. Pred skoraj 20 leti je začel delati v podjetju Yaskawa Ristro, zadnje tri leta pa opravlja tudi funkcijo podžupana občine Velike Lašče. FOTO: Občina Velike Lašče
    Naslednji kandidat, ki je na listi Demokratov prejel največ glasov v volilni enoti Ljubljana Center, je Dejan Zakrajšek.

    V volilnem okraju Ljubljana Vič-Rudnik 1 je prejel 1525 oziroma 7,61 odstotka glasov. Demokratom je v tej volilni enoti pripadel en poslanski mandat.

    Zakrajšek, ki bo funkcijo poslanca opravljal v času, ko Ostrc opravlja funkcijo ministra, je po izobrazbi inženir mehatronike. Pred skoraj 20 leti je začel delati v podjetju Yaskawa Ristro, zadnje tri leta pa opravlja tudi funkcijo podžupana občine Velike Lašče.

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    Šport

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