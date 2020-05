Dejan Židan odhaja z vrha SD

Po naših informacijah Dejan Židan danes predaja vodenje SD evropski poslanki Tanji Fajon.Danes je sicer minilo natanko šest let, odkar je Židan - kot vršilec dolžnosti - prevzel vodenje SD, v kateri je po nadavnem programskem kongresu očitno dozorela odločitev, da je za resen preboj potrebna tudi menjava na vrhu stranke.Tanja Fajon je ponudbo za opravljanje funkcije vršilke dolžnosti predsednice stranke sprejela, o imenovanju predsednika oziroma predsednice s polnim mandatom pa bo odločil kongres stranke.Z odločitvijo o spremembi na vrhu stranke so najprej seznanili poslance, nato se bo sešel še ožji politični vrh stranke ter predsedstvo.Da bi Židan lahko s funkcije odšel, se je sicer govorilo že nekaj časa, v ozadju se je tudi iskalo človeka, ki bi lahko stranki pomagal do višje podpore volivcev. Na novembrskem programskem kongresu v Velenju, je bil Židan sicer še odločen, da funkcijo predsednika stranke opravlja še kar nekaj časa. Pred tem pa je bilo lanske jeseni slišati na njegov račun tudi očitke, da funkcije predsednika državnega zbora ni dovolj izrabil za promocijo stranke in da ga ta pogreša na terenu Židan je kot vršilec dolžnosti vodenje SD prevzel leta 2014 od Igorja Lukšiča po porazu stranke na evropskih volitvah. Tedaj je stranka prejela je okoli 32.500 glasov volivcev. Na državnozborskih volitvah, na katere je SD popeljal Židan, jo je podprlo 52.000 volivcev, na zadnjih dravnozborskih volitvah leta 2018 pa 88.500.