Dejan Židan: »Zloraba obveščevalnih služb škodi interesom države«

Ljubljana – »Vsi se moramo zavedati, da kot država potrebujemo dobro delujoče varnostne in obveščevalne službe, tako zaradi naših varnostnih kot tudi gospodarskih in političnih interesov,« je predsednik državnega zbora in prvi mož Socialnih demokratovpokomentiral pestro dogajanje zadnjih dni.Poudaril je, da je značilnost demokratičnih ureditev temeljit civilni nadzor nad temi službami. Opravljati ga mora komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs). V tem trenutku je po njegovih najbolj pomembno vedeti, da »kakršna koli zloraba teh služb ali nadzora nad njimi v politične namene škodi interesom države kot celote«. Zato je pozval vse, da morajo biti zlasti na področju varnosti slovenskih interesov izrazito predvidni in državotvorni.Ali je seznanjen s kazensko ovadbo predsednika Knovsa, mediji nismo uspeli izvedeti. Zaradi časovne stiske Židan namreč ni odgovarjal na vprašanja.