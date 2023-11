Deklaracija o Palestini in Izraelu sprejeta, opozicija kritična do dokumenta

Poslanska pobuda Levice

Poslanci Levice so na vlado naslovili poslansko pobudo in predlagali vrsto ukrepov »za zaustavitev genocida v Gazi«.

DZ oziroma vlada bi morala, kot je zapisano v pobudi, nedvoumno in vidno opozoriti na nevarnost in nesprejemljivost izvršitve genocida nad Palestinkami in Palestinci; sprejeti embargo na trgovanje z orožjem in vojaško opremo z Izraelom in k temu pozvati tudi druge članice EU; ter se vztrajno in brezpogojno zavzeti za takojšnje premirje in za zagotovitev spoštovanja človekovih pravic prebivalstva v Gazi in na okupiranem Zahodnem bregu ter Vzhodnem Jeruzalemu.

Slovenija bi morala po besedah poslancev Levice ponuditi vso humanitarno in zdravstveno pomoč, ki jo lahko in ki jo potrebujejo in jo bodo potrebovali prebivalci ter prebivalke Gaze po vsesplošnem uničenju življenj, domov in infrastrukture. V Levici tudi zahtevajo nepristransko preiskavo morebitnih vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost ter podporo delu Mednarodnega kazenskega sodišča ter preostalih sodišč, ki bi uporabila možnost univerzalne jurisdikcije za dosego odgovornosti za storjene kršitve mednarodnega prava.

Zadnja točka pobude vključuje poziv k priznanju Palestine kot države, pri čemer stranka navaja nedavno javnomnenjsko raziskavo o tem vprašanju, ki jo je objavilo Delo.