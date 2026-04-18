Dekleti vstopili na napačen avtobus, posredovali so policisti

Na Operativno komunikacijski center celjske policijske uprave so policisti včeraj med skupno skoraj 350 klici prejeli tudi nevsakdanjo prošnjo občanke iz Maribora.

»Včeraj nas je za pomoč zaprosila občanka, saj sta njena hči in njena prijateljica na mariborskem območju sedli na napačen avtobus in se odpeljali proti Ljubljani. Ko sta voznika prosili, če bi lahko ustavil vsaj na Tepanju, da se ne bi peljali do Ljubljane, tega ni želel storiti, ampak je dejal, da bo ustavil le v primeru, če ga ustavi policija,« se je glasilo sporočilo.

Na celjskem območju so ga nato res ustavili in dekleti sta lahko zapustili avtobus ter počakali, da ju je prišel iskat oče ene od njiju. »Redkokdaj se zgodi, da vozniki sami prosijo, da jih policisti ustavimo,« je poročilo sklenila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi PU Celje.