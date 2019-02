Del uslužbencev si obeta izplačilo višje plače

Približno 308 milijonov evrov bo v prihodnjih treh letih šlo za dogovorjene dvige plač.

Ljubljana – S prvim januarjem so se plače zvišale veliki večini javnih uslužbencev. Danes bo del zaposlenih povišanje že prejelo na transakcijski račun, del pa v prihodnjih dneh. Večini se bo plača zvišala za en plačni razred oziroma štiri odstotke. Izjema soin, katerim so se dohodki zvišali že prej.Povišanje je plod decembrskega dogovora med sindikati javnega sektorja – mnogi med njimi so jeseni napovedali stavke – in vladoNekaterim javnim uslužbencem se bodo plače še povišale za en, dva ali tri plačne razrede, toda postopoma do septembra prihodnje leto. Že novembra je predviden dvig za en plačni razred, medtem ko bodo zaposleni deležni tudi višjih dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo. Poleg tega je predvideno še boljše vrednotenje razredniškega dela.Višja izplačila so že povzročila nekatere podražitve, denimo domov za starejše , vrtcev, avtobusnih vozovnic, parkirnin in grobnin . V občinah, ki so ustanoviteljice vrtcev, so izračunali, da bodo morali za plače zagotoviti dodatnih 17,2 milijona evrov. Vlado so že zaprosile za povišanje povprečnine.je sicer prejšnji teden začela izvajati aktivnosti za uresničevanje decembrskega dogovora in stavkovnih sporazumov, saj je imenovala delovno skupino za usklajevanje predpisov s področja plač. V dogovoru in sporazumih so predvideli, da bodo začeli pogajanja glede sprememb krovne plačne zakonodaje, odpravili nekatere anomalije ter oblikovali kriterije za ugotavljanje delovne uspešnosti v javnem sektorju.