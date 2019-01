FOTO:Za drugi tir je potrebnih 1,194 milijarde evrov

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je dejala, da bi bilo nelogično, če Evropska investicijska banka (EIB) ne bi sodelovala pri financiranju projekta. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Projektno Podjetje 2TDK naj bi že jutri predalo posle podjetju Kolektor CPG in podjetju Asfalt Sarajevo za začetek pripravljalnih del na trasi železniške proge Divača–Koper. To pomeni, da bi se dela lahko začela že konec februarja.Vlada je namreč soglasno potrdila investicijski program, ki predvideva, da znaša investicija v drugi tir po stalnih cenah in ob upoštevanju, da je bilo do leta 2018 porabljenih že 55 milijonov evrov, 1,47 milijarde evrov. Ob upoštevanju vseh rezerv za nepredvidene izdatke in stroške podjetja 2TDK naj bi končni znesek tega projekta znašal 1,194 milijarde evrov.Današnji dogovor glede financiranja drugega tira sicer še vedno pušča odprto možnost sodelovanja zalednih držav. To vprašanje bodo rešili v prihodnjih tednih ali mesecih, vsekakor pa pred koncem maja, ko naj bi dokončno sestavili finančno konstrukcijo. Trenutno je pri financiranju drugega tira največji problem v določenih dilemah evropske investicijske banke, saj se je pojavilo vprašanje, ali bo Sloveniji uspelo zagotoviti jamstva iz tako imenovanega Junckerjevega sklada za strateške naložbe (EFSI).Ministrica za infrastrukturoje dejala, da bi bilo nelogično, če Evropska investicijska banka (EIB) ne bi sodelovala pri financiranju projekta, glede na to, da bi bil projekt deležen 236 milijonov evrov evropskih nepovratnih sredstev, EIB pa nastopa kot neke vrste hišna banka evropske komisije.