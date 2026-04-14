Dela na štajerski avtocesti: veliki zastoji, nesreče, več kot enourne zamude

Po začetku osrednjega dela širitve štajerske avtoceste med priključkoma Domžale in Sneberje na štajerski avtocesti nastajajo veliki zastoji, zlasti ob prometnih konicah. Med Blagovico in Ljubljano nastajajo več kot enourne zamude, dodatne težave povzročajo še prometne nesreče.

Na štajerski avtocesti je med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri spremenjen prometni režim v delovni zapori in priključkih. Zjutraj, med 6. in 9. uro, velika gneča nastane v smeri proti Ljubljani, popoldne pa proti Mariboru, pri čemer zastoji nastajajo že na severni ljubljanski obvoznici.

Promet se močno upočasni že na Blagovici, nato pa se kolona vije vse do Ljubljane. Že v ponedeljek so na tem odseku nastajale dolge kolone, enako tudi danes. Dodatne težave povzročajo še prometne nesreče v kolonah, ena se je zgodila v ponedeljek pred Domžalami, danes – po podatkih prometnoinformacijskega centra – pa na koncu uvoza Domžale proti Ljubljani.

Ob dolgi koloni vozil na avtocesti je promet močno obremenjen tudi na vzporedni cesti, ki vodi do Domžal in naprej proti Ljubljani.

Projekt širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano je stekel konec lanskega septembra. V prvem koraku je šlo za prvi del rekonstrukcije sredinskega ločilnega pasu iz zelenega v ureditev, ko smerni vozišči ločujejo betonski bloki. Promet je jeseni tekel razmeroma tekoče. Pozimi so nato potekala pripravljalna dela za začetek širitve avtoceste s preureditvijo odstavnega pasu v voznega, zdaj pa so stekla dela za širitev.

Promet bo sicer tudi s prihodnjim ponedeljkom, ko bo dokončno vzpostavljena nova začasna prometna ureditev, ki bo veljala predvidoma do konca oktobra, ves čas potekal po dveh pasovih v vsako smer, a bodo ti pasovi urejeni le na smernem vozišču proti Mariboru. Vozišče proti Ljubljani bo medtem zaprto. Izjema bo na odseku med priključkom Šentjakob in Zadobrovo, kjer bo zaradi zagotavljanja večje pretočnosti dodaten vozni pas urejen tudi ob gradbišču na smernem vozišču proti Ljubljani.

Na Darsu so sicer prejšnji teden na srečanju z novinarji povedali, da tokrat pričakujejo slabšo pretočnost kot lansko jesen, saj bo vpliv zapore na promet letos izrazitejši kot lani. Ob tem se je število vozil na območju v začetku tega leta še povečalo, in sicer za nekaj več kot odstotek.