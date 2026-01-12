Delavci na mrazu, zakonskih omejitev dela pri minusu ni

Zimski mraz, ki je zajel Evropo, je smrtonosen. Danes je odmevala smrt varnostnika, ki je na jugu Italije varoval eno izmed olimpijskih prizorišč. 12-urni delavnik pri –16 stopinjah Celzija je bil usoden za 55-letnega delavca.

Po smrti varnostnika, ki je v preteklosti že opozarjal na nevarne delavne razmere, je družina vložila tožbo, sindikat Uil pa je obsodil delovne pogoje, ki so pripeljali do smrti.

Tudi v Sloveniji nizke temperature močno čutijo delavci na prostem. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so opozorili, da v Sloveniji trenutno ni zakonsko določene meje za delo na mrazu. Od ministrstva za delo pričakujejo, da bodo to razpravo odprli in določili pravila.

Predsednik ZSSS Andrej Zorko je na novinarski konferenci poudaril, da so v ZSSS ob postavitvi zgornje meje dela na vročini opozarjali, da mora ministrstvo za delo, družine in enake možnosti začeti razpravo in določiti tudi spodnjo mejo za delo na mrazu.

Andrej Zorko FOTO: Jože Suhadolnik

»Zakonsko te meje nimamo. Delo zunaj, v mrazu, je na žalost odvisno predvsem od tega, koliko stopinj Celzija prenese material. Če rečem drugače, pri koliko stopinjah Celzija pod ničlo se še lahko gradi, da malta prime, pri koliko pa ne.« - Andrej Zorko

»Zakonsko te meje nimamo. Delo zunaj, v mrazu, je na žalost odvisno predvsem od tega, koliko stopinj Celzija zdrži material. Če rečem drugače, pri koliko stopinjah Celzija pod ničlo se še lahko gradi, da malta prime, pri koliko pa ne,« je dejal Zorko.

Dodal je, da si standarde želijo ter pričakujejo rešitev tega vprašanja. Izrazil je upanje, da bodo tudi delodajalci imeli posluh, da se z vidika varstva in zdravja pri delu uredi delo pri ekstremno nizkih temperaturah.

Delavec ima pravico zavrniti delo

Kot je danes na svojem spletnem portalu objavila vlada, morajo delodajalci izvajati ukrepe, »potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih navzočih oseb. To pomeni, da morajo preprečevati, odpravljati in obvladovati nevarnosti pri delu, usposabljati delavce in zagotavljati potrebna materialna sredstva. Če delavci delajo na prostem, mora delodajalec delovna mesta urediti tako, da so delavci zavarovani pred neugodnimi vremenskimi vplivi«.

Poudarili so, da imajo delavci pravico odkloniti delo, če niso bil predhodno seznanjeni z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu in sprejetimi varnostnimi ukrepi ter usposobljeni za varno in zdravo delo. Pravico imajo odkloniti delo tudi, če jim grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi. Je pa dolžnost delavca, da opozori na zdravstvena tveganja in pomanjkljivosti.

Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, med drugim tudi izpostavljenosti mrazu, in v njej določiti ustrezne ukrepe, med drugim tudi osebno varovalno opremo za delo v mrazu. Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve.

Če delavci delajo na prostem, mora delodajalec delovna mesta urediti tako, da so delavci zavarovani pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Delodajalec mora na gradbišču zagotoviti prostor za ogrevanje delavcev, v katerem mora biti temperatura v obdobju med 15. oktobrom in 30. aprilom vsaj 20 stopinj Celzija.