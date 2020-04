Delavci nazaj v službe, otroci pa kam?

Ljubljana – Mnoga podjetja so že napovedala, da bodo po prvomajskih praznikih spet začela delati. Čeprav je bilo vprašanj in pobud, da bi hkrati odpirali tudi vrtce, morda vsaj za otroke tistih staršev, ki morajo nazaj v službo, veliko, na ministrstvu za izobraževanje poudarjajo, da bo o tem odločila zdravstvena stroka. Ministrica Simona Kustec pa je staršem, ki morajo v službo, svetovala ureditev »individualnega varstva«.Mnogi starši si zaradi strahu pred izgubo službe ne upajo ne priti na delo, za otroke pa varstva ni oziroma je le za tiste v nujnih službah. Na ljubljanski občini so potrdili, da se starši na vodstva ...