Delavka Etija poslala SOS, vodstvo miri

Tomaž Berginc, generalni direktor Etija, obljublja, da bodo poskrbeli za ljudi. FOTO: Arhiv podjetja



Klima se je poslabšala



​Logistične težave

Izlake – V izlaškem Eti Elektroelementu bodo jutri začeli meriti temperaturo zaposlenim, znižali bodo število delavcev v posameznih delovnih prostorih, uvedli dodatno čiščenje in razkuževanje najbolj obremenjenih delovnih prostorov ter omejili gibanje zaposlenih med oddelki znotraj podjetja, je v sporočilu za javnost zapisal generalni direktor Etija. Že zjutraj pa je iz podjetja prispel klic na pomoč. Zaskrbljena delavka je v imenu »močno prestrašenih in nezaščitenih delavcev« opozorila, da delajo v slabo prezračenih prostorih, brez razkužila in zaščitnih mask …»Določeni ljudje kašljajo, ne dajejo roke pred usta, zaščite ni,« je tožila delavka Etija, ki na območju Slovenije zaposluje nekaj več kot 1260 delavcev. Dodala je še, da delajo v »psihično nevzdržnih razmerah«.Neuradno smo izvedeli, da so vodilni iz posameznih oddelkov, do katerih je tudi prišel glas o nezadovoljstvu delavcev v proizvodnjo, le-te z dopisom že zjutraj obvestili, da za zdaj v podjetju nihče ne dela od doma – tudi člani vodstva ne, od katerih bi marsikdo delo tudi na daljavo lahko »dobro in korektno opravil«.Kot so v dopisu zaposlenim pojasnili, so se za to odločili iz preprostega razloga: da v očeh sodelavcev ne bi izpadli kakor koli »privilegirani«, kar bi negativno vplivalo na klimo v podjetju.Vodstvo sicer sproti sledi situaciji v državi, so še zapisali, a za odrejanje dela na domu se še niso odločili. So pa vse vodje oddelkov pooblastili, da lahko delovni čas režijskim delavcem »prožno prilagajajo«. Tisti, ki niso zaposleni na kritičnih delovnih mestih ali v podpori proizvodnji, lahko izrabijo tudi letni dopust. Neuradno: za to se odločajo le redki ...A kljub temu da v Etiju nihče ne dela od doma, se je klima v podjetju poslabšala. Berginc pravi, da se trudijo »normalno poslovati« in hkrati »čim bolj skrbeti za zaposlene«. »Delo od doma se ne izvaja, saj bi ga realno lahko organizirali samo za pet odstotkov zaposlenih in bi po naših ocenah prineslo precej napetosti znotraj podjetja,« priznava Berginc.Zaposlenim, ki so starši majhnih otrok in so z zaprtjem šol in vrtcev ostali brez varstva, so omogočili, da ostanejo doma. Zato je v dopoldanski izmeni delalo približno sedemnajst odstotkov manj delavcev. Kronične bolnike nad šestdeset let in mlade matere so pozvali, da ostanejo doma.Večina Etijevih dobaviteljev in kupcev še vedno posluje, pravi Berginc, kljub temu pa podjetje že opaža manjše težave v logistiki, kjer nastajajo zamude, kar za zdaj »uspešno rešujemo«. Če bodo ukrepi, ki jih bodo začeli izvajati jutri, uspešni, bo vpliv na poslovanje obvladljiv, pravi Berginc: »V kolikor pa bomo morali podjetje zapreti za daljši čas, posledic ne znamo točno predvideti.«