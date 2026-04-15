Na trgovskih policah vedno manj živil slovenskega porekla

Število živil slovenskega porekla in slovenskih proizvajalcev na policah trgovin se zmanjšuje, kaže analiza strukture prehranskih izdelkov v trgovskih verigah, ki sta jo naročila ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter prehranski varuh Branko Ravnik. Slednji rezultate označuje kot skrb vzbujajoče, a dodaja, da so za celovitejšo sliko potrebne dodatne analize po posameznih blagovnih skupinah.

Največji delež izdelkov z navedenim slovenskim poreklom je bil ugotovljen v Sparu (28 odstotkov), najmanjši v Eurospinu (13 odstotkov). Pri tem je pomemben poudarek, da je označevanje države porekla obvezno le za peščico živil – sveže in zamrznjeno ter mleto goveje, svinjsko in perutninsko meso, sveže sadje in zelenjavo ter jajca –, za vsa druga je prostovoljno. Ravnik trgovske verige in živilsko industrijo poziva k označevanju države porekla. S tem se gradi zaupanje znotraj verige, potrošniki pa dobijo transparentno informacijo o izvoru živil.