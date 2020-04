Delnice? Je pravi čas za nakupe?

Trenutne razmere na svetovnih borznih trgih so velika priložnost za nakupe različnih svetovnih delnic oziroma drugih vrednostnih papirjev. Pridružite se spletni trgovalni platformi ILIRIKA Online in začnite upravljati svoje prihranke tudi na svetovnih borzah.

ILIRIKA svojim strankam omogoča dostop do vseh najpomembnejših svetovnih borz prek svoje spletne trgovalne platforme ILIRIKA Online , ki zagotavlja hitro, enostavno in pregledno trgovanje. Gre za napredno platformo, ki omogoča nakup in prodajo večine svetovnih delnic ter drugih finančnih instrumentov: obveznic, ETF-skladov (zlato, nafta, tehnološki sektor idr.) in komercialnih zapisov. Naše stranke lahko vse nakupe in prodaje delnic, vključno z odprtjem trgovalnega računa, opravijo kar od doma.ILIRIKA je edina borznoposredniška družba v Sloveniji in regiji, ki ponuja vsem svojim strankam možnost odprtja trgovalnega računa prek sistema videoidentifikacije. Postopek lahko opravite kadarkoli in kjerkoli, potrebujete le dostop do spleta, veljavni osebni dokument, davčno številko, podatke o bančnem računu in delujočo spletno kamero na telefonu, tablici ali računalniku. Preprosta navodila na naši spletni strani vas vodijo skozi postopek, ki se konča z aktivacijo trgovalnega računa in dostopom do naše spletne trgovalne platforme ILIRIKA Online ILIRIKA Online vam omogoča 24-urni dostop, ne zahteva minimalnega pologa za odprtje računa in minimalnega stanja na računu, omogoča preprosto uporabo, strankam ponuja pomoč pri izbiri naložb in jim omogoča pregled nad preteklim poslovanjem družb. ILIRIKA Online ponuja izobraževalne videovsebine, ki vam pomagajo pri oddaji naročil, in prispeva pri izobrazbi, kako ravnati s svojimi prihranki na dolgi rok. ILIRIKA Online je primerna za začetnike in tudi za vse, ki jih zanima vpogled v svetovno ekonomijo. Prepričajte se sami in skupaj z našo pomočjo odkrijte svet svetovnih finančnih trgov Odprite svoj trgovalni račun in se pridružite že več kot 80.000 zadovoljnim strankam v regiji, katerih skupna vrednost vrednostnih papirjev na trgovalnih računih pri ILIRIKI presega dve milijardi evrov.ILIRIKA je vodilna borznoposredniška družba v Sloveniji in regiji, ki ponuja storitve borznega posredovanja, individualnega upravljanja premoženja, storitve s področja podjetniških financ in izvedbe prevzemnih aktivnosti. Odlično poznavanje regije in mednarodne izkušnje nam pomagajo pri pripravi celovitih finančnih rešitev za naše stranke. ILIRIKA je v preteklosti svetovala v največjih in najodmevnejših prevzemih v zadnjih letih pri nas in v regiji. Med naše stranke, ki smo jim svetovali pri prevzemu, s ponosom štejemo svetovno znane korporacije, kot so: Heineken, Coface, Lactalis, Hisense, Deutsche Bahn, Mahle, ArcelorMittal, Vinci, Gazprom, Teva Pharmaceuticals, Cinven, OTP Bank, Celesio, Frutarom in številni drugi.Naša poslovna politika poudarja individualen pristop do strank, s posluhom za želje, saj menimo, da je ravno zadovoljstvo strank ključ do dolgoročnega uspeha. Celovit nabor investicijskih storitev v Sloveniji dopolnjujemo s poslovnimi in naložbenimi priložnostmi na tujih trgih. Z lokalnimi podružnicami smo še v Srbiji in Severni Makedoniji.Ta oglas je tržno sporočilo, namenjeno širši javnosti, in ne upošteva izkušenj in znanj posameznikov glede finančnih instrumentov.