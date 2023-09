Delo in partnerja z digitalizacijo do novih produktov

Medijska hiša Delo skupaj s partnerskima start-up podjetjema BI-CALCULUS in Pareto po zastavljenem časovnem planu izvaja projekt Delo Print2Digital, vreden 3,8 milijona evrov, za katerega je prejelo sredstva iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost. Kot so povedali na predstavitvi, projekt poteka uspešno, z njim pa naj bi izvedli celo več, kot so prva predvideli.

Namen projekta je zagotoviti celovito digitalno preobrazbo medijske hiše in njenih posameznih poslovnih funkcij ter vzpostavitev novih poslovnih modelov, ki bodo vsem trem partnerjem prinesli višjo dodano vrednost. Cilj projekta je s pomočjo naprednih tehnologij, ki vključujejo tudi umetno inteligenco in analizo velikega obsega podatkov, vplivati na rast produktivnosti, optimizacijo stroškov, dvig konkurenčnosti in možnost komercializacije rešitev. Prav tako naj bi krepil digitalne kompetence zaposlenih in zmanjšal emisije toplogrednih plinov.

Direktorica Dela Nataša Luša je povedala, da sama digitalizacija založniške panoge omogoča prilaganje spreminjajočim se navadam konzumiranja medijskih vsebin, ki danes potekajo predvsem prek mobilnih telefonov. Poleg tega digitalizacija omogoča razvoj novih uporabniških izkušenj in zgraditev novih digitalnih poslovnih modelov, ki bodo generirali nove prihodke in omogočali ohranjati neodvisno novinarstvo. »Za medijsko hišo Delo je digitalizacija postala stalen proces, ki nas spodbuja, da se še bolj povezujemo, med drugim s konzorcijskima partnerjema Bi-Calculus in Pareto, ki nas s svojim znanjem navdihujeta, s praktičnimi rešitvami pa naše delo tudi nadgrajujeta,« je dejala Luša. Poudarila je, da bodo s pridobljenimi evropskimi sredstvi lahko hitreje uvedli spremembe pri digitalizaciji.

Sodelovanje malih in velikih

Bojana Korošec iz podjetja BI-CALCULUS je pojasnila, da jim sodelovanje v tem projektu omogoča, da kot mlado podjetje širijo svoje kompetence tudi na medijskem področju. »Kar nekaj produktov iz tega projekta bomo lahko tržili naprej,« je razložila in dodala, da so bili povabljeni tudi v Microsoftov start-up hub.

S sodelovanjem v projektu so zadovoljni tudi v Paretu, kjer razvijajo produkte umetne inteligence, zato da ti nato zaživijo za končnega uporabnika. »Veseli smo, da lahko s tem zapolnimo vrzel med akademsko sfero in gospodarstvom,« je povedal Dejan Petelin iz te družbe in poudaril pomen povezovanja velikih in malih podjetij pri tem. Ocenil je, da so pri razvoju produktov naredili velik preskok.

V okviru projekta tako že teče 11 podprojektov. Med drugim gre za vzpostavitev enotne digitalne identitete, razvoj orodij za avtomatizacijo procesov uredništva na podlagi umetne inteligence, vzpostavite napredne platforme za avtomatsko obdelavo in prodajo fotografij, napredno digitalizacijo edicij, kot je kontekstualni preiskovalnik, platforma za podcaste in digitalno generiranje križank. Z digitalizacijo nameravajo optimizirati tudi distribucijo edicij.