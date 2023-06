Delo na večini fakultet bo stalo tudi jutri

Visokošolski sindikat (VSS) je danes nadaljeval stavko. Tako kot 30. maja je tudi tokrat večina fakultet obstala, stavka pa se na treh javnih univerzah nadaljuje tudi jutri. Ključna zahteva VSS ostaja odprava plačnih nesorazmerij, opozarjajo, da jih vladni predlog še povečuje. Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije pa odgovarjajo, da pogajanja potekajo in da ni razloga za stavko.

Predsednik VSS Gorazd Kovačič poudarja, da so se z vladnimi predstavniki že do sredine januarja dogovorili o vsebinsko in finančno najzahtevnejših vprašanjih, pa se je potem zapletlo predvsem pri visokošolskih sodelavcih, kot so lektorji, bibliotekarji ..., in skupini J, kjer najpogosteje zasedenim strokovnim delovnim mestom vlada ponuja en plačni razred, tehničnim pa dva: »Tu vlada neverjetno trmari. Ministrstvo nam je poslalo ažuriran predlog stavkovnega sporazuma, malo popravljeno različico iz aprila, kjer najbolj sporne reči prelagajo na stebrna pogajanja, ampak tako, da bi se mi morali strinjati s trenutno vladno ponudbo, ki pa je izrazito slaba, ker nesorazmerja do visokošolskih učiteljev še povečuje.«

Dodatno je razložil, da bi, denimo, morali asistentom z univerzitetno izobrazbo že leta 2009 zvišati plače za štiri plačne razrede, dva plačna razreda so dobili leta 2015. Poudaril je, da se je vlada že trikrat zavezala, da bodo dobili še dva plačna razreda: »Zdaj pa se mesece izogiba tej zadevi, čeprav se je celo aktualna vlada v lanskem oktobrskem dogovoru zavezala, da bo to urejeno pred reformo plačnega sistema, in to je podpisala tudi večina sindikatov. Na stebrnih pogajanjih pa predlagajo še dodatno povečanje razkoraka med visokošolskim učiteljem in asistentom z diplomo.« Kovačič je dejal, da asistentov zaradi nizkih plač na nekaterih fakultetah sploh ne morejo več dobiti, saj dobijo v gospodarstvu bistveno več.

Posebej stavkovna pogajanja?

Kovačič priznava, da so se o večini neplačnih stavkovnih zahtev že dogovorili. Dodaja pa, da predlog sporazuma večino zadev prelaga na stebrna ali krovna pogajanja: »Problem pa je, s kakšnih izhodišč se bomo pogajali.« V sindikatu nadaljnje stavkovne aktivnosti načrtujejo za jesen. Ali je možno končanje stavke, pa je Kovačič jasen: »Vlada trdi, da je vse odvisno od stebrnih pogajanj, tam pa ima za zdaj nesprejemljive ponudbe. Bomo videli, ali bo v sredo kakšen premik. Če ga ne bo, bomo morali zahtevati ločena stavkovna pogajanja in tam videti, ali se da izpogajati boljše za stebrna, zlasti za te slabše plačane.«

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije v odzivu na stavko odgovarja, da so VSS predlog sporazuma poslali 31. maja: »Njihovega odziva še nismo prejeli. Šele po prejemu odziva bomo vedeli, s katerim delom se ne strinjajo. Glede plačnih zahtev pogajanja potekajo na krovni ravni in po stebrih. Vse možnosti so še odprte. Tudi včeraj se je VSS udeležil krovnih pogajanj, jutri se sestane delovna skupina za steber izobraževanja, raziskovalne dejavnosti in kulture, kjer prav tako sodelujejo predstavniki VSS. Pogajanja potekajo redno in intenzivno, ravnokar so se začela v novi obliki (krovna raven in po stebrih), vse je še odprto, zato ni nobenega razloga ali za stavko ali za spremembo načina pogajanj.«