FOTO:Delo, najbolj zaupanja vreden dnevni časopis

Poleg glavnih direktorjev Dela Nataše Luša in Andreja Krena so kipce sinoči dobili tudi predstavniki blagovnih znamk v 33 kategorijah. FOTO: Foto Mediaspeed

Podelitev tudi osebnostim

Razglasitev zmagovalcev je bila že marca. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Delo je naziv prejelo v letu, ko praznuje 60-letnico obstoja. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Delo je na sinočnji podelitvi nagrad zmagovalcem raziskave Trusted Brand 2019 tudi uradno prevzelo naziv zaupanja vredna blagovna znamka, ki ga je pridobilo med dnevnimi časopisi. Raziskava, v kateri je sodelovalo več kot tisoč odraslih prebivalcev Slovenije, je pod okriljem revije Reader's Digest Slovenija potekala že trinajsto leto.Anketiranci v raziskavi Trusted Brand 2019 so najbolj zaupanja vredno blagovno znamko navedli v 33 kategorijah; v kategoriji televizijskih postaj je zmagala TV Slovenija, med radijskimi postajami pa Val 202. V kategoriji avtomobili je naziv pripadel Mercedes Benzu, Boschu med gospodinjskimi aparati, Telekomu Slovenije v kategorijah mobilna telefonija in internetne storitve, Zavarovalnico Triglav so izbrali med zavarovalnicami, Delavsko hranilnico med bankami, Gen-I med ponudniki elektrike, Spar med prodajalci živil ...Zmagovalci po drugih kategorijah so še Samsung, Jelovica, Medex, Sonček, OMV, Hospic, Lekadol, Terme Olimia, Pekarna Grosuplje, Afrodita, Rogla, Fructal, Alpina, Donat, Laško, Barcaffe, 1001 cvet, Alpsko mleko, Slovenska postelja, Jupol, Naša mala klinika in Stelex.Podelili so tudi priznanja za najbolj zaupanja vredno osebnost v Sloveniji, ki jo je med televizijskimi voditelji prejel Slavko Bobovnik, med radijskimi voditelji je bil to Denis Avdić, med športniki Ilka Štuhec, med podjetniki Ivo Boscarol in med glasbenimi skupinami Siddharta.Pomembna novost letošnje raziskave je bila, da zaupanja vrednih blagovnih znamk niso izbirali samo naročniki omenjene revije, ampak je bila raziskava razširjena na reprezentativni vzorec celotne populacije v Sloveniji, je pred časom pojasnil Daniel Škraba, vodja Reader's Digest Slovenija. Vprašalnik je bil prvič pripravljen v elektronski obliki, anketiranci so navedli stopnjo zaupanja (lestvica od 0 do 10), so pa tudi imeli možnost dodati druge blagovne znamke, ki niso bile navedene na seznamu.Značilnost Trusted Brand je po besedah Daniela Škrabe, da se podjetje ne more kar samo vključiti v raziskavo in da je uporaba logotipa za zmagovalce brezplačna.