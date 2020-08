Delo od doma, stavka prek videokonference

Kdor je v preteklosti raje delal od doma, je bil pogosto deležen sumljivih opazk, ali res dela tako trdo kot sodelavci v pisarni. Danes je vse drugače, bolj začudenih pogledov so deležni tisti, ki pridejo v pisarno. Morda ne razumejo resnosti zdravstvene krize? Se hočejo dokazati šefu? In kaj, če bodo virus prinesli med tiste, ki so nujni za nemoten delovni proces v pisarni?Zorni kot razmišljanja se je spremenil na več ravneh. Edina usmeritev, ki je ostala in je kvečjemu dobila še dodaten pospešek, je digitalizacija dela in odnosov. »Epidemija na trg dela ni prinesla nič nepričakovanega. Da bomo vstopili v svet dela na ...