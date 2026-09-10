Delo sodnikov hočejo razporediti bolj enakomerno

Potem ko je po volitvah in zamenjavi vlade v negotovosti ostala sodna reforma, ki je nastajala dolgo časa, je vrhovno sodišče ta teden javnost obvestilo, da se sodišča pripravljajo na reformo. Po 1. januarju prihodnje leto ne bomo imeli več okrajnih sodišč in okrajnih sodnikov. Prejšnja vlada je lani sprejela paket sodniških zakonov, ki so odgovorili na dolgoletna prizadevanja več vlad za reorganizacijo sodstva. Po menjavi oblasti je pravosodni minister Mihael Zupančič ob nastopu mandata izrazil dvom o reformah, ki začnejo veljati na začetku naslednjega leta. Če bo stranka vabljena na sodišče, bo iz sodnega vabila jasno razvidno, na kateri lokaciji bo potekal postopek. Vrhovno sodišče RS Nato pa je ta teden vrhovno sodišče objavilo obvestilo, v katerem je opisalo potek sprememb v okviru ...