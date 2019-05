Delo ste bralci, zato boste jutri v središču Dela

1. maj 1959 je bil poseben dan. Izšla je prva številka časopisa Delo , ki je nastal z združitvijo Slovenskega poročevalca in Ljudske pravice. V teh 60 letih se je marsikaj spremenilo, a Delo je (p)ostajalo stalnica v številnih slovenskih domovih. Predvsem zaradi naših zvestih bralcev je časopis Delo lahko dosegel to častitljivo obletnico. In prav je, da tokrat v ospredje postavimo prav vas – bralce. Kaj vam pomeni Delo? Zakaj ga radi prebirate že desetletja? Kako je vaš dan povezan z nami? Kaj vam je všeč in kaj vas morda moti – ker prostora za izboljšave je vedno dovolj.Dva izmed naših najbolj zvestih bralcev sta zagotovoiz Celja iniz Izole. Oba sta bila naročena že na Slovenskega poročevalca in vsa ta leta ostala naročena tudi na Delo. »Berem ga ves dan. Začnem po zajtrku, zvečer, ko gre žena spat, pa rešujem križanko,« pravi Anton, ki je ostal naročnik tudi po selitvi v dom za starejše. In od nekdaj prebere celoten časopis in vse priloge. »Brez Dela bi bilo težko. Predvsem bi mi bilo dolgočas,« še dodaja.Tudi Vida Delo bere šest do sedem ur na dan, najraje pa prebira novice s področja športa, zdravstva in šolstva. Rada ima tudi križanke, pomagajo ji, da ohranja bistre misli, pravi. »Na Delo sem naročena že toliko časa, da mi je hči rekla, da bi me lahko uvrstili med častne naročnike,« se pošali.A Delo ni le časopis, od leta 2009 so Delove vsebine tudi na spletu. In tudi tu imamo zveste bralce.iz Škofje Loke je digitalni naročnik Dela zadnjih pet let, pred tem je bil 30 let naročen na tiskano Delo. Jože veliko potuje in mu je pomembno, da lahko novice prebere, kjerkoli že je.