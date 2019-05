FOTO:Delo ste bralci – že šestdeset let

Delo ste bralci – že šestdeset let. Prvega maja 1959 je izšla prva številka časnika Delo, ki je takrat nastal z združitvijo Slovenskega poročevalca in Ljudske pravice. Vstop v jubilejno leto izhajanja smo proslavili že januarja s tradicionalno prireditvijo, na kateri smo razglasili tudi Delovo osebnost leta 2018 in se poklonili najboljšim Delovim novinarjem leta . Slovesnost v Cankarjevem domu je minila v znamenju šestih desetletij Dela, v soboto pa se bomo poklonili še vam, drage bralke in bralci.Pogovarjali smo se s štiridesetimi naročniki Dela: v sobotnem časopisu boste lahko prebrali, od kdaj so naročeni na Delo, kakšni so njihovi prvi spomini nanj, kaj v časopisu najraje preberejo, kaj jih moti in še mnogo drugega.Nekateri izmed njih so na Delo naročeni vseh šestdeset let, nekateri celo še dlje. Izolčanka, denimo, je bila od leta 1951 naročena na Slovenskega poročevalca, Delo pa bere od prve številke dalje. »Časopise berem po šest do sedem ur na dan. V Delu najraje berem šport, novice s področja zdravstva, šolstva, saj sem bila vse življenje učiteljica v Izoli,« pravi Vida Pivac.Spet drugi so se na Delo naročili pred kratkim. »Lani, po dolgem času sem se naročila na Delo. Spremljanje novic na Facebooku in spletnih portalih mi ni več zadostovalo. Postala sem žrtev in ujetnica algoritmov, ki so mi servirali le tisto, kar naj bi si želela, s tem pa sem izgubila širino,« je povedalaV sobotnem Delu in na Delo.si ne zamudite še 38 ostalih zgodb naših bralcev.