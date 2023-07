Delo študentov in dijakov zelo iskano, a slabo zaščiteno

V nadaljevanju preberite:

Delodajalci poleti stisko zaradi pomanjkanja kadra že tradicionalno krpajo dijaki in študenti. Kar 70 odstotkov vsega študentskega dela je opravljenega med počitnicami, so povedali v največjem posredniku študentskih del, to je e-Študentskem servisu. Med poletnimi počitnicami sicer delajo zlasti dijaki, številni študenti pa delajo vse leto. Za mnoge je ta skrajno prekarna oblika dela način preživetja.

Čeprav je poleti največ povpraševanja v panogah, kot sta turizem in gostinstvo, mladi prek napotnice za študentsko delo opravljajo vse mogoče običajne in neobičajne naloge. Na e-Študentskem servisu so med njimi, na primer, našteli tudi učenje starejših uporabe bankomata, delo v pasji pekarni in sestavljanje legokock z otroki. Ob tako pestri paleti del, hkrati pa vse manjših generacijah mladih in obvezni prisotnosti na predavanjih, ki jo je uvedla bolonjska reforma študija, ni presenetljivo, da povpraševanje po delavcih s študentsko napotnico predvsem poleti močno presega število iskalcev te oblike dela.