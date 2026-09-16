Delodajalci odkrivajo prednosti starejših kadrov

Direktor in lastnik srednje velikega ljubljanskega podjetja, ki se ukvarja z gradbenim inženiringom, je pred časom po priporočilu zaposlil 62-letno inženirko gradbeništva, ki ji do upokojitve manjkata še dve leti dela. Postala je vodja projektov, direktor pa je z njeno zaposlitvijo zelo zadovoljen. Inženirka, ki je brez službe ostala zaradi stečaja družbe, kjer je bila dolga leta zaposlena, ima namreč izkušnje, je strokovna in lojalna sodelavka.

Tudi podatki kažejo, da delavci, starejši od 50 let, ki so bili še pred nekaj leti skoraj nezaposljivi, zaradi pomanjkanja kadrov pa tudi nestanovitnosti mlajših generacij, ki prihajajo na trg, postajajo vse bolj zanimivi za delodajalce. Konec avgusta letos je bilo v register brezposelnih vpisanih 43.231 brezposelnih oseb, od tega 14.931 starejših od 50 let.