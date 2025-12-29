Delodajalec, ki je diskriminiral delavca na bolniški, je odpravil kršitev

Iz pisarne zagovornika načela enakosti so sporočili, da je delodajalec, ki je paket pozornosti ponudil samo zaposlenim, ki niso bili na bolniškem dopustu, to kasneje zagotovil vsem in odpravil diskriminacijo.

Na zagovornika načela enakosti se je obrnil delavec, ki je povedal, da je delodajalec zaposlene obvestil, da so zanje pripravili pakete pozornosti. Pri tem pa je navedel omejitev, da so to ugodnost lahko prejeli samo tisti, ki v določenem obdobju niso koristili bolniške odsotnosti. Zatrdil je, da se mu zdi to diskriminatorno, saj razlikovanje med zaposlenimi temelji samo na tem, ali so bili v tem določenem obdobju bolni oziroma so bili z dela odsotni zaradi skrbi za družinske člane.

Zagovornik načela enakosti je v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da je bilo zaradi takšnega merila za dodelitev ugodnosti prikrajšana približno polovica zaposlenih. Delodajalca je seznanil, da se nagiba k ugotovitvi diskriminacije, saj kaže, da je nekatere zaposlene slabše obravnaval izključno zaradi njihovih osebnih okoliščin zdravstvenega stanja in tudi starševstva.

Delodajalec je nato odgovoril, da so se odločili, da kršitev odpravijo. Ugodnost so ponudili vsem zaposlenim. Zagovornik načela enakosti je zato ustavil postopek ugotavljanja diskriminacije.