Kaj kažejo izzidi referendumov: Slovenija ni ne leva ne desna

Primerjava izidov štirih referendumov kaže, da se volilni vzorci niso povsem ujemali z delitvijo na levi in desni politični blok.

Slovenska družba je močno polarizirana, vendar strankarska pripadnost ne pojasni vseh odločitev. Pri nekaterih predlogih so volivci glasovali skladno z običajnimi političnimi preferencami, pri drugih so se razlike razporedile drugače.

Na referendumski karti se kaže tudi ločnica med mesti in podeželjem. Ljubljana in druga večja urbana središča so pri nekaterih vprašanjih glasovala drugače kot manjši kraji.

Različne izide pomaga pojasniti tudi narava referenduma. Na parlamentarnih volitvah volivci izbirajo med strankami in njihovimi programi, na referendumu pa presojajo konkretne predloge. Zato pridejo bolj do izraza različni pogledi na pravice, družbeno odgovornost, vlogo države in zaupanje v institucije.