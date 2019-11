FOTO:Delov novinar Boris Šuligoj je tudi ime tedna

Preberite še: Nagrada DNS za življenjsko delo gre na morje

Delovi nagrajenci; spredaj levo je Boris Šuligoj, zraven pa stojita Blaž Samec in Lucijan Zalokar. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Morje je pomembno za vso Slovenijo

Nagrajena tudi Samec in Zalokar

Blaž Samec. FOTO: Roman Šipić/Delo

Lucijan Zalokar. FOTO: Roman Šipić/Delo

Dolgoletni primorski dopisnik Dela Boris Šuligoj je postal ime tedna na Valu 202 , potem ko je v petek prejel tudi nagrado čuvaj za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu . Nagrado sicer podeljuje Društvo novinarjev Slovenije (DNS).Šuligoj je sveži upokojenec, ampak še vedno piše za Delo. »K sreči še nisem končal. Vesel sem, da lahko nadaljujem s pisanjem. Na neki način je skoraj terapevtsko, da ne končam. Po štiridesetih letih pisanja bi bilo škodljivo, da bi čez noč končal. Bolj umirjeno bom pisal še nekaj časa, zato nimam pojma, kaj pomeni biti upokojenec,« je povedal Boris Šuligoj.Pisal je o številnih stvareh v domačem okolju; o morju, ribištvu, solinah, Luki Koper, drugem tiru, kulturi, županih … »Dopisnik mora o vsem vedeti vse, nato pa si izoblikuješ teme, ki jih delaš pogosteje. K sreči me zanima veliko stvari,« je pripovedoval.»Morje najbolje poznam, zato se mi zdi škoda, da veliko ljudi ne razume, kako pomembno je morje za celotno Slovenijo. In ne samo iz turističnega in sproščujočega vidika, kajti morje je prednost tudi za Maribor in Mursko Soboto. Rad bi pripomogel, da bi vsi Slovenci naredili ta preskok v miselnosti.«Najbolj si je zapolnil poročanje o drugem tiru in prejšnjem koprskem županu. »O drugem tiru poročam dvajset let, zato res poznam tematiko in si o njem upam pogovarjati z marsikom,« je rekel.O Primorski sicer piše že več kot štirideset let in ima najdaljši staž pri osrednji slovenski časopisni hiši Delo.Poleg Šuligoja je nagrado čuvaj prejel šeza posamično fotografijo, saj je poroto prepričal z reportažo z naslovom Poberejo in odpeljejo vse – od poginulega papagaja do slona. Med debitanti leta pa je nagrado prejel mladi novinar Lucijan Zalokar , ki Delove bralce razvaja s članki o športu, literaturi, rokenrolu in vseh izzivih, ki jih ponuja sodobna tehnologija.