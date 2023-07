Delovna doba bo predvidoma ostala 40 let

V nadaljevanju preberite:

Med izhodišči za pretresanje na pogajalski komisiji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ni podaljšanja pokojninske dobe, ta naj bi ostala pri 40 letih, kar je po mnenju ministrstva dovolj glede na okoliščine: kasnejše vstopanje na trg dela, še vedno razmeroma velik delež fizičnega dela in, kot so se izrazili, ob želji, da omogočijo uživanje pokoja pred iztrošenostjo uma in telesa. Slovenija je sicer trenutno med tistimi razvitimi državami, kjer je delež življenjske dobe, ko je posameznik upokojenec, med najdaljšimi. Po navedbah Andraža Rangusa z zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes moški v povprečju preživi v pokoju četrtino življenja, ženska 30 odstotkov.