Delovna inšpekcija zaradi nezakonitega dela otrok oglobila vplivneža

Inšpektorat za delo je s 1500 evri kazni oglobil vplivneža, ker od inšpektorata ni dobil ustreznega dovoljenja za delo otrok, mlajših od 15 let. Po neuradnih informacijah STA gre za gonilni sili kreativnega otroškega mesta Minicity v ljubljanskem BTC.

»Inšpektorat za delo je subjektu izdal prekrškovno odločbo z izrekom globe 1500 evrov, ker ta od inšpektorata predhodno ni dobil dovoljenja za delo otrok, mlajših od 15 let,« so za STA potrdili na inšpektoratu. Pri tem so pojasnili, da je bila vložena zahteva za sodno varstvo, tako odločba še ni pravnomočna in je v reševanju na sodišču.

Sporni posnetki na Instagramu

Po informacijah N1 gre za družino, kjer na posnetkih, iz katerih je razvidno, da so namenjeni promociji določenega izdelka, sodelujejo tudi otroci. Družina ima spletno stran, različno vsebino pa objavlja na instagramu, facebooku in youtubu. Sporni naj bi bili posnetki, objavljeni na instagramu, poroča portal.

Po neuradnih informacijah STA gre za direktorja in ustanovitelja Minicitiyja Ljubljana Miho Culiberga ter njegovo ženo, direktorico razvoja poslovanja in prodaje v Minicityju Jasno Žaler Culiberg.

Kot je pojasnjeno na spletni strani inšpektorata za delo, lahko otroci, mlajši od 15 let, izjemoma sodelujejo pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne aktivnosti (v skupnem trajanju največ dve uri na dan in 12 ur na teden) po predhodnem dovoljenju inšpektorja za delo. Inšpektorat dovoljenje izda na podlagi zahtevka zakonitega zastopnika.

Delodajalec mora obvestiti inšpektorat o točnem začetku opravljanja dela najmanj 24 ur pred dogodkom oziroma zadnji delovni dan pred dogodkom. Prav tako mora delodajalec voditi dnevno evidenco o prihodu in odhodu otroka na delo oziroma o času prisotnosti na snemanju, poudarjajo na inšpektoratu.

To je trenutno sicer edini primer, ki ga obravnava inšpektorat, v katerega so vključeni vplivneži oziroma tako imenovani influencerji, so na inšpektoratu potrdili za spletni portal 24ur. Pri tem so na inšpektoratu pojasnili, da nadzore opravljajo po uradni dolžnosti, lahko gre za naključen nadzor, lahko pa tudi za prijavo.