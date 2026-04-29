    Razveljavljene sodbe: ponovljeno sojenje za smrt delavcev v Celju

    Po skoraj 17 letih od nesreče na gradbišču celjske tržnice bodo trije obtoženi znova pred sodiščem zaradi razveljavitve prvostopenjske sodbe. Kdo bo odgovarjal?
    Na celjskem sodišču se je junija 2023 končalo sojenje šesterici obdolženih za nesrečo na gradbišču celjske tržnice, v kateri sta 30. julija 2009 umrla dva gradbena delavca, ki ju je pod seboj pokopala jeklena konstrukcija. FOTO: Primož Škerl
    Na celjskem sodišču se je junija 2023 končalo sojenje šesterici obdolženih za nesrečo na gradbišču celjske tržnice, v kateri sta 30. julija 2009 umrla dva gradbena delavca, ki ju je pod seboj pokopala jeklena konstrukcija. FOTO: Primož Škerl
    STA
    29. 4. 2026 | 10:06
    Skoraj 17 let po delovni nesreči, ki se je zgodila med gradnjo celjske tržnice, v kateri sta umrla dva delavca iz BiH, bodo morali trije od šesterice, ki jih je preganjalo tožilstvo, znova sesti na zatožno klop. Višji sodniki so namreč razveljavili obsodilno sodbo dvema in del oprostilne sodbe še enemu od njih, poroča današnji Dnevnik.

    Pod seboj pokopala jeklena konstrukcija

    Na celjskem sodišču se je junija 2023 končalo sojenje šesterici obdolženih za nesrečo na gradbišču celjske tržnice, v kateri sta 30. julija 2009 umrla dva gradbena delavca, ki ju je pod seboj pokopala jeklena konstrukcija. Tožilstvo je na zatožno klop posadilo šest ljudi in jim očitalo ogrožanje varnosti pri delu in povzročitev splošne nevarnosti. Prvostopenjski sodnik Zoran Lenovšek je na koncu presodil, da je mogoče krivdo zaradi ogrožanja varnosti pripisati zgolj dvema.

    Na pogojno enoletno zaporno kazen s preizkusno dobo leto in pol je obsodil Ernesta Pušnika, ki je bil odgovoren za rušenje stare tržnice in posamična dela na gradbišču nove, ter Franca Šprajca, takratnega delovodjo, ki je bil v neposredni bližini kraja nesreče. Oba je takrat spoznalo za kriva ogrožanja varnosti. Preostale štiri, Natašo Rovan Gračner, Cvitka Ferara, Dušana Bratuška in Draga Kneza, je sodišče zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo obtožb.

    Tihih ubijalcev delavcev v naši državi sistematično nihče ne spremlja

    A višji sodniki so po opravljeni javni seji sprejeli odločitev, da razveljavijo obsodbo Pušnika in Šprajca, po uradni dolžnosti pa tudi del oprostilne sodbe za Feraro. Ponovljeno sojenje trojici bo potekalo pred novim sodnikom, poroča Dnevnik.

    V nesreči sta umrla delavca, stara 51 in 35 let, oba državljana BiH na začasnem delu v Sloveniji. V času tragičnega dogodka sta bila na gradbišču in se pogovarjala, ko je upravljavec avtodvigala z nosilno verigo, ki je zanihala, zadel v več ton težko prečno kovinsko konstrukcijo, ki se je delno porušila in zadela delavca. Eden je umrl na kraju, drugi v bolnišnici.

