FOTO:Delovne zakonodaje, kar zadeva lažje odpuščanje, se zagotovo ne bom dotikala

Delovne zakonodaje, kar zadeva lažje odpuščanje, se zagotovo ne bom dotikala

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve drži roko nad eno največjih blagajn v državi in vodi resor, ki spremlja človeka v vseh obdobjih življenja, tako rekoč od rojstva do smrti. Prve mesece mandata so zaznamovale zadeve, ki so večinoma naletele na odobravanje, kot je višanje socialne pomoči in minimalne plače, zdaj jo čakata sprememba pokojninske zakonodaje in stanje na trgu dela.