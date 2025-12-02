Za potrjevanje vseh gradiv in manj stroškov za starše

Potem ko je vlada potrdila spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zofvi), po katerih bi strokovni svet po dvajsetih letih spet potrjeval vsa učna gradiva, se je izkazalo, da drugi parlamentarni postopki, ki se nanašajo na Zofvi, onemogočajo dovolj hitro sprejetje sprememb. Časa namreč ni veliko, saj bodo nekatere nove učne načrte začeli uporabljati septembra 2026, zanje pa potrebujejo nova učna gradiva. Tako so vse predlagane spremembe Zofvija zdaj vključili v novi zakon o potrjevanju učnih gradiv, ki ga bodo poslanci obravnavali danes. Čeprav je zakon drug, so obrazložitve ostale skoraj identične.