Delovno sodišče: Direktorica bolnišnice imenovana nezakonito

Celje – Tožbo je vložil, ki so ga iz tekme za direktorsko mesto celjske bolnišnice izločili prav na dan izbire direktorja, češ da ne izpolnjuje razpisnih pogojev. Imenovali so, sicer članico SMC.Delovno sodišče v Celju je razsodilo, je sklep sveta zavoda nezakonit in da ga je treba razveljaviti, Splošna bolnišnica Celje oziroma njen svet zavoda pa mora o imenovanju direktorja ponovno odločati.V celjski bolnišnici s sodbo sodišča še niso seznanjeni, zato je še ne morejo komentirati. Branko Gabrovec je dejal, da je tako sodbo, glede na dogajanje, pričakoval: »Zato sem zadovoljen. Z drugačno sodbo bi se težko sprijaznil.«Sam postopek na sodišču je sicer pokazal, da je dokument oziroma pravno mnenje, s katerim so Gabrovca izločili kot kandidata za direktorsko mesto, nastalo naknadno in da ga je spisala ena od članic sveta zavoda Barbara Tiselj, prav tako članica SMC, ki je kmalu po imenovanju Guček Zakoškove za direktorico SBC dobila službo na ministrstvu za zdravje.