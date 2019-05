Delovno sodišče: Ferjanc je bil razrešen nezakonito

Celje – Marjana Ferjanca so razrešili novembra 2017 iz krivdnih razlogov. Ključni razlog sta bila nepravilna prevedba plač iz leta 2008 in očitek, da ni pravočasno oddal finančnega načrta Splošne bolnišnice Celje (SBC). Ferjanc, sicer član SDS, je ves čas trdil, da je bila njegova razrešitev politična. Na položaju direktorja ga je nasledila Margareta Guček Zakošek iz SMC.Ferjanc je SBC po razrešitvi tožil. Zahteval je ugotovitev, da je bil razrešen nezakonito, in razliko v plači, skupno dobrih 40.000 evrov. Delno je bil uspešen.Delovno sodišče mu je pritrdilo, da je bila njegova razrešitev nezakonita, razlike v plači pa mu ni prisodilo. Kot je pojasnil Ferjančev odvetnik, se sodišče v sodbi sklicuje na sodbo vrhovnega sodišča, po kateri razlika v plači ni delovnopravni zahtevek, zato bi moral odškodnino zahtevati z novo tožbo: »Ferjanc bo prej ali slej dobil denar. Verjetno se bomo na to sodbo pritožili ali pa bomo vložili novo tožbo.«Ferjanca je najbolj zmotilo, da mu je delovno sodišče, po Janežičevem mnenju povsem zmotno, naložilo tudi plačilo stroškov bolnišnice. »To je tako, kot da te nekdo ustreli, potem ti reče oprosti, ampak za njegov patron moraš pa sam plačati,« je bil slikovit Ferjanc.Z glavnim delom sodbe pa je zadovoljen: »Dokazal sem, da je bil sklep o razrešitvi nezakonit. To mi je bilo sicer že zdavnaj jasno.«Iz bolnišnice odziva na sodbo še ni.