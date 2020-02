Delovno sodišče spet razsodilo v prid Gabrovcu

Celje – Delovno sodišče v Celju je v ponovljenem sojenju odločilo, da je, kandidat za direktorja Splošne bolnišnice Celje (SBC), izpolnjeval razpisne pogoje. Razpisna komisija s predsednicoga je tako neupravičeno izločila iz razpisa, imenovanjeza direktorico SBC pa je zato nezakonito. V bolnišnici sodbo še preučujejo.Da je bil sklep o imenovanju Guček Zakoškove februarja 2018 nezakonit, je celjsko delovno sodišče enkrat že odločilo. Ker pa takrat ni obrazložilo, ali je Gabrovec dejansko izpolnjeval razpisne pogoje, je višje delovno in socialno sodišče sodbo razveljavilo. Zdaj je sodišče dodatno pojasnilo, da so bile vodstvene delovne izkušnje tudi tiste, ki jih je Gabrovec imel pri delu v karate klubu in zvezi klubov.Iz SBC so sporočili le, da sodbo še preučujejo in da bodo z njo seznanili člane sveta zavoda. V svetu zavoda še vedno sedi tudi Tisljeva, ki je ves čas zatrjevala, da Gabrovec pogojev ne izpolnjuje. Da bi to dokazala, se je obrnila tudi na ministrstvo, vendar takratni uslužbenki ministrstvani poslala vseh Gabrovčevih dokazil, kot je pokazal postopek na delovnem sodišču.Gabrovec je tako sodbo, ki še ni pravnomočna, pričakoval. Če bo sodba obveljala, bo treba takoj imenovati vršilca dolžnosti direktorja bolnišnice, svet zavoda pa bo moral ponovno glasovati o kandidatih. Glede tega Gabrovec opozarja, da so nekateri člani sveta zavoda še vedno isti, vključno s Tisljevo: »O tem ne more odločati tisti, ki je nezakonito stanje povzročil. Dolžnost ustanovitelja, v tem primeru ministrstva je, da poseže vmes. Članica razpisne komisije je ponaredila dokument, pa še vedno sedi v svetu zavoda.« Ali sploh še želi voditi SBC, ne ve.