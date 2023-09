Demagog Pavel Rupar se vrača v strankarsko politiko

V nadaljevanju preberite:

V enem od medijev, ki sodijo v medijsko orbito največje opozicijske stranke, je nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar, predsednik iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober, ki že od začetka leta organizira upokojenske proteste v središču Ljubljane, napovedal ustanovitev upokojenske stranke.

»Bilo je le še vprašanje časa, kdaj bo Rupar napovedal ustanovitev stranke. V krogu snovalcev tega projekta so ugotovili, da je mobilizacijski potencial nekdanjega tržiškega župana začel hitro upadati in so bili to potezo prisiljeni narediti,« ocenjuje politolog in politični analitik dr. Marinko Banjac. Na začetku leta se je na Ruparjevih shodih po policijskih podatkih zbralo okoli sedem tisoč ljudi, čeprav je sam trdil, da jih je zbranih več deset tisoč.