Demenca, eden največjih izzivov družbe: milijoni evrov za znanje in inovacije

Demenca je v Sloveniji vse pogostejša bolezen, saj z njo živi že več kot 43.000 ljudi, število obolelih pa se bo v prihodnjih desetletjih še močno povečalo. Bolezen ne prizadene le posameznika, temveč tudi svojce in oskrbovalce, ki jih je po ocenah kar trikrat več kot oseb z demenco.

Z evropskimi in državnimi sredstvi v višini 2,7 milijona evrov želi država okrepiti znanje, kompetence in inovativne pristope za obvladovanje demence. Cilj razpisa, ki ga bo ministrtvo za zdravje objavilo v začetku februarja, je boljša, dostopnejša in manj stigmatizirana obravnava oseb z demenco ter njihovo čim daljše kakovostno bivanje v domačem okolju.