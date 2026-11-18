Sindikati z zadržki do demografskega sklada. Bo ta res zagotovil denar za pokrivanje sedanjih in bodočih pokojnin?
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Denar, predviden za financiranje bodočih pokojnin, bi vlada lahko že letos porabila. Foto Leon Vidic
Medtem ko vlada s socialnimi partnerji usklajuje ustanovitev in način delovanja načrtovanega Nacionalnega demografskega sklada, ki naj bi akumuliral državno premoženje in z njim v prihodnje zagotavljal sredstva za pokojnine, hkrati že omogoča tekočo porabo njegovih sredstev. Denar, ki se je po zakonu zbiral za ta sklad, je namreč z rebalansom proračuna namenila Zpizu. To skrbi tudi del sindikatov. Ekonomsko-socialni svet (ESS) je sicer sklenil, da ne nasprotuje nadaljevanju sprejemanja zakona o Nacionalnem demografskem skladu, sindikati od ministrstva za finance pričakujejo, da bodo v nadaljevanju postopka poskušali uskladiti nerešena vprašanja.
Predlog zakona predvideva, da bi Slovenski državni holding (SDH) preoblikovali v demografski sklad in mu priključili še druge državne naložbe. ...
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