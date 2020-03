Demokracija v času izrednih razmer

Tema dneva

Če kdaj, je zdaj čas za aktivno državljanstvo

Predsednik države za »nesorazmernost«

Igor Lukšič, politolog in politik, profesor na FDV FOTO:Jure Eržen

Gotovo se povečuje zavest o soodvisnosti in ranljivosti posameznika, ampak če bomo to peljali v nezaupanje in ovaduštvo to je v vladavino prestrašencev, in ne v spremembo vzorcev obnašanja in v tem kontekstu nov tip globljih povezav kot ljudi to je v novo upanje in boljšo družbo za vse, potem nam trda prede.

Slovenija in slovenska demokracija je šla in gre z glavnim tokom. Kot se izkazuje s prejšnjo in z novo vlado Sloveniji manjka predvsem struktura izkušenih upravljalcev, stabilni del državnega aparata, ki bi znal usmerjati jedro države ne glede na večino v parlamentu.

Dino Bauk, odvetnik in pisatelj FOTO: Tomi Lombar

Tako kot je, v neposrednem boju z epidemijo, tudi preko roba svojih zmogljivosti, angažirana medicinska stroka, bi morale biti že zdaj, v domišljanju ukrepov za blaženje njenih posledic na pravni in socialni položaj ljudi v družbi in na vse njene podsisteme ter za pravično razdelitev njenega bremena, polno angažirana tudi ekonomska, pravna, humanistična in družboslovna strokovna javnost, budna in operativna pa bi, poleg zakonodajne, ves čas morala ostati tudi sodna veja oblasti z Ustavnim sodiščem in neodvisnim odvetništvom.

Številni ukrepi, ki jih vladasprejema za omejitev epidemije bolezni covid-19 , so nujni. Nekateri pa vzbujajo strah pred izgubo osnovnih mehanizmov demokracije. Napoved širitve pooblastil vojski in popolni prevzem nadzora nad upravljanjem denarja v državni blagajni, sta lahko dva izmed njih.Zakon o obrambi določa, da če to zahtevajo varnostne razmere, državni zbor lahko na predlog vlade z dvetretjinsko večino glasov navzočih poslancev odloči, da pripadniki vojske, skupaj s policijo, izvajajo tudi druga pooblastila. Vojska ob razširitvi pooblastil po zakonu lahko opozarja, napotuje, začasno omejuje gibanje oseb ter sodeluje pri obvladovanju skupin in množic.Ali razmere res zahtevajo izredna pooblastila vojske? V LMŠ, SD, Levici in Sabu (skupaj imajo 36 poslancev) so prepričani, da ne. Če pa imata vlada in notranji minister več informacij, da bi tak ukrep utemeljila, naj bodo naloge vojske jasno določene in zapisane, ukrep pa časovno omejen na najnujnejši rok. V Levici opozarjajo na nevarnost izgube temeljnih mehanizmov demokracije in nadaljevanje avtoritarnih teženj te vlade. V SD poudarjajo, da ne bodo dopuščali odmikov, ki bi kljub dani situaciji nesorazmerno posegali v življenja ljudi ali dopuščali kakršnokoli politično zlorabo. Tudi v LMŠ so prepričani, da le sklicevanje na izredne razmere ne sme biti vzrok za omejitev temeljnih demokratičnih standardov.Predsednik republike, nasprotno, dopušča tudi »nesorazmerne« ukrepe. Pahor sicer lahko – če se državni zbor zaradi epidemije bolezni covid-19 ne bi mogel sestati – v svoje roke prevzame odločanje namesto poslancev, torej lahko odloči tako o ukrepih, ki so po mnenju vlade nujni, kot tudi o uporabi vojske. Tega naj bi po načrtih vlade predvidoma sicer uporabili za le delno razbremenitev policije na mejah, za nadzor na ulicah slovenskih mest pa ne. V številnih državah po svetu vojska že pomaga na različnih področjih boja z epidemijo.V državnem zboru včeraj niso eksplicitno zanikali obstoja možnosti, da poslanci nekaj časa ne bodo mogli odločati. Drsi Slovenija potiho v avtoritarnost in družbo višegrajskih držav?»Zadnjih nekaj desetletij, simbolno od leta 1979, ko je v Združenem kraljestvu prišla na oblast Thatcherjeva, in nato leta 1982 Reagan v ZDA, se je tudi zahodni svet spravil na pot avtoritarizacije oblasti. Demokratizacija SZ je pripeljala do Putinovega avtoritarizma, Kitajska demokratizacija je Xiju podelila neomejeno izvoljivost, ZDA usmerjajo tviti predsednika, 70 nekdanjih senatorjev je pred tedni pozvalo kongres, naj vrne Ameriki demokracijo. 'Koronizacija' je torej samo pospešila ta proces uvedbe avtoritarizma v sodobni svet in tu med zahodom in vzhodom, severom in jugom ni več tako velikih razlik. Ukrepi 'antikoronske politične koalicije' politično poenotujejo delovanje političnih sistemov po svetu,« ocenjuje politologDa je že zdaj nujno razmišljati o času po koncu epidemije in o družbi, ki bo za njo ostala, pa je prepričan odvetnik in publicist. Tako kot je treba upoštevati ukrepe za omejitev širjenja virusa, dodaja, je pomembno tudi vztrajati pri aktivnem državljanstvu in politični participaciji, predvsem ko gre za tiste druge ukrepe, na področju gospodarstva, socialnih pravic, izobraževanja in seveda tudi na področju državne ureditve in varstva človekovih pravic, ki so lahko odločilni, tudi usodni, za podobo družbe, v katero se bomo prebudili po koncu epidemije.