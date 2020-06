Denar smo dali, na nadzor zlorab pa pozabili

Ljubljana – Tako kot v vsaki krizi so se tudi v zdravstveni krizi našli delodajalci, ki jim ni težko zlorabljati sistema, vzpostavljenega, da podjetjem pomaga preživeti v težkih časih. Delavci, ki uradno doma čakajo na delo, v strahu pred izgubo dela hodijo v službo. Delodajalci prejemajo subvencije za skrajšani delovni čas, medtem ko delavci delajo polni delovni čas in ostajajo brez kriznega dodatka, te in podobne zlorabe zaznavajo v delavski svetovalnici največjega sindikata v državi.»Takoj ko se je ustavilo življenje zaradi virusa, so nas poslali na čakanje. Kmalu so nazaj poklicali polovico ljudi, nekoliko pozneje jih je ...