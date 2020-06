Denar tudi za priprave na drugi val

Ljubljana – Določila novele tretjega interventnega paketa za odpravljanje posledic epidemije (PKP#3) bodo začela veljati s 1. julijem, ne glede na to, kdaj bo zakon sprejet, zagotavlja minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj. Zatika se namreč pri tem, da je v parlamentarnem postopku že ena novela PKP#3, ki jo je vložila LMŠ. Za zdaj pa še ni jasno, kakšno pot bosta ubrali LMŠ in vlada.LMŠ je prejšnji teden v državnozborsko proceduro vložila novelo PKP#3 s predlogom uvedbe začasnega univerzalnega dohodka za spodbudo domače potrošnje. Zamislili so si ga tako, da bi vsak prebivalec dobil ...