Denar za šole še naprej deli

Branimir Štrukelj iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, je opozoril, da neupravičeno ostaja prezrta problematika neustreznega financiranja javnih šol in da tudi v teh vse več stroškov nalagajo staršem. Prepričan je, da bi morala država nujno zvišati sredstva za javno izobraževanje. Če bi želeli spremeniti sedanji koncept izobraževanja v državi, da so nosilke javne šole, zasebne pa so dopolnitev, in izenačiti položaj obeh, predlagajo referendum. Na pismo nekdanjih ministrov za šolstvo, ki so stopili v bran svojemu kolegu Jerneju Pikalu in njegovemu predlogu novele, pa so se odzvali ravnatelji vseh šestih zasebnih osnovnih šol. Prepričani so, da bo zmanjševanje javnih sredstev, kot je predvideno, pomenilo izrazitejše socialno razslojevanje. Poudarjajo, da letni proračun za šolstvo znaša 870 milijonov evrov, uresničitev odločbe, kot jo razumejo oni, pa bi znašala 360.000 oziroma 0,04 odstotka, kar javnega šolstva ne more ogroziti.

Ljubljana – Ne gre za javna sredstva in za nekaj sto tisoč evrov, ampak za koncept izobraževanja v državi, je eden pogosteje slišanih argumentov, tako zagovornikov kot nasprotnikov financiranja zasebnih osnovnih šol, kakor ga po novem predvideva ministrstvo za izobraževanje.Šolski ministervztraja pri tem, da s predlogom novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) spoštujejo odločitev ustavnih sodnikov. S financiranjem obveznega programa v celoti, razširjenega programa pa nič več – zdaj iz javnih sredstev za obe vrsti šol država prispeva 85 odstotkov – izpolnjuje odločbo, saj polno financiranje razširjenega dela programa ni bilo predmet ustavne presoje v odločbi št. U-I-269/12, so prepričani na ministrstvu za izobraževanje. Mnogi drugi pa isto odločbo berejo in razumejo drugače. Starši otrok v zasebnih šolah opozarjajo, da bodo, če bo novela sprejeta, njihove položnice vsaj dvakrat višje, kot so zdaj.Zlasti zaradi kritičnega mnenja zakonodajno-pravne službe državnega zbora, da naj bi bila novela na več mestih vprašljiva z vidika ustavne ureditve, v določenih delih pa tudi protiustavna, so koalicijske stranke prejšnji teden sklenile, da si dajo še nekaj dni časa za to, da bi našli sprejemljivejši kompromis. Usklajevanja so potekala do včerajšnjega začetka seje parlamentarnega odbora za šolstvo, vendar skupnega jezika niso našli. Medtem ko so nekateri zagovarjali, da mora biti del razširjenega programa, kot so jutranje varstvo, dopolnilni in dodatni pouk, učna pomoč, program šol v naravi, plačan iz javnih sredstev, so bili zadržki zlasti zaradi razmejitve teh vsebin od partikularnih interesov oziroma specifičnosti določenih šol.Pri poslanski skupini LMŠ so potem, že med razpravo, menda pa deloma v dogovoru z SMC in Desusom, predstavili svoja dopolnila novele – predlagali so, da bi jo spremenili tako, da bi država poleg obveznega programa v zasebnih osnovnih šolah financirala še jutranje varstvo za učence 1. razreda, dodatni in dopolnilni pouk. S sprejetjem amandmajev so členi v zakonu ostali odprti in jih je na plenarni seji še mogoče popravljati.Da gre za konceptualni in ideološki razkorak med zagovorniki in nasprotniki večjega financiranja zasebnega osnovnega šolstva, je potrdila tudi razprava, kjer so predvsem predstavniki SD in SAB večkrat ponovili, kakšen pomen ima za vse dostopna mreža kakovostne javne osnovne šole, ki bo zagotovila kakovostno izobrazbo in enako osnovo za življenje vsem. Njihovo stališče je, da imajo vsi starši možnost izbire, vendar pa to ne pomeni tudi pravice do polnega financiranja lastne izbire. Predstavniki NSi in SDS so po drugi strani prepričani, da gre za ignoriranje odločitve ustavnega sodišča, slišati je bilo primerjave, da vlada za migrante daje toliko, kot bi jo stalo 410 let polnega financiranja obeh programov v zasebnih osnovnih šolah, in opozarjali, da se v nobenem primeru, tudi če bi se odločili za 100-odsotno financiranje razširjenega programa, ne bi izenačil položaj javnih in zasebnih šol, saj slednje stroške za prostor, opremo in vzdrževanje nosijo same. Slišati je bilo tudi napovedi o iskanju pravice na evropskem sodišču za človekove pravice.Nekoliko v senci teh debat pa so ostala določila zakona, ki precej zaostrujejo pogoje za njihovo ustanovitev, na kar opozarjajo ravnatelji zasebnih šol,Ni še jasno, ali bo poskus LMŠ, da z amandmajem le spravijo ZOFVI naprej, dejansko obrodil sadove, saj dopolnilom izrecno nasprotujejo v Levici. Če bi novela dobila dovolj podpore tudi na plenarni seji, pa bi se lahko zataknilo v primeru veta v državnem svetu, saj na 46 glasov nikakor ne bi mogli računati.