Depeša Marte Kos z zahtevo po odpravnini

Ljubljana – Temperatura med Mladiko, v kateri je sedež ministrstva za zunanje zadeve, in slovenskim veleposlaništvom v Švici, ki ga leto dni pred iztekom drugega veleposlaniškega mandata zapušča Marta Kos, narašča. Vzrok za to je depeša, s katero je zahtevala izplačilo odpravnine, in sicer za mandat, ki ga je do konca oddelala v Berlinu. Ker Marta Kos mandat veleposlanice v Švici končuje predčasno na lastno željo, ji odpravnina za ta del profesionalne kariere ne pripada. Ji pa ta, kot je razvidno iz njene pogodbe o zaposlitvi, podpisal jo je tedanji minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, pripada za njen prvi polni mandat ...