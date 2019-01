Deponija nad predorom Markovec kljubuje inšpektorjem

Inšpekcijska odločba o odstranitvi gradbenih in drugih odpadkov, ki se že dolgo kopičijo nad predorom Markovec, je ta mesec postala izvršljiva, so potrdili na ministrstvu za okolje in prostor. To pa še ne pomeni, da bodo nelegalno deponijo lahko kmalu počistili, saj ima lastnik zasebnega zemljišča še 120 dni časa, da to vendarle stori sam. Šele potem jo bodo izvedli na njegove stroške, pa še to, če bodo na voljo sredstva za ta namen.Na ministrstvu za okolje in prostor pojasnjujejo, da v inšpekcijskem postopku niso odkrili povzročiteljev celotne količine nezakonito odloženih odpadkov nad predorom Markovec, zato so postopek ...