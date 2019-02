Deroča voda odnesla vozilo, voznik se je rešil sam

Na območju Ljubljanskega barja, Notranjskega in Dolenjskega krasa je po sobotnem deževju še velika vodnatost, voda se razliva na območju rednih poplav. Ojezerjenost kraških polj in Ljubljanskega barja se je večinoma ustalila oziroma se že počasi zmanjšuje, navajajo hidrologi na Agenciji za okolje.



Obilne padavine so v noči na nedeljo povzročale težave predvsem na območju Ilirske Bistrice. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, je bilo zaradi neurja na njihovem območju poplavljenih več odsekov cest.



Na območju Ilirske Bistrice so bile nekaj časa neprevozne ceste Ilirska Bistrica–Jelšane (pri Dolenjem potoku), Ilirska Bistrica–Ribnica (med Dolnjo in Gornjo Bitnjo) in Pivka–Knežak, zvečer je bil zaprt odsek regionalne ceste Ribnica–Divača pri Bujah, ponoči je poplavilo še cesto Senožeče–Sežana in povezovalno cesto Dragonja–Sečovlje. V nedeljo je bila pod vodo tudi cesta pri Postojnski jami, so navedli na PU Koper.



Najbolj je bila ogrožena vas Novokračine, kjer bi lahko zalilo nekaj hiš, voda je ogrožala tudi vasi ob reki Reki. Pri vasi Pavlica se je sprožil plaz, ki je tudi zaprl lokalno cesto.



»Policisti so ves ta čas urejali promet, predvsem fizično, dokler niso bili postavljeni znaki za zapore ceste, in opozarjali na nevarnosti. Policisti so naredili vse, kar je potrebno za zaščito življenja in premoženja ljudi.

V Ilirski Bistrici je bil aktiviran tudi občinski štab civilne zaščite, s katerim so korektno ves čas sodelovali in jim sporočali informacije o nevarnosti na terenu,« so navedli na PU Koper.

Pijan v deročo vodo

V nedeljo ponoči okoli 1.20 je v naselju Smrje v Ilirski Bistrici 30-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal v poplavljeno vozišče, potem je deroča voda vozilo odnesla z vozišča na travnik. Voda je vozilo poplavila v celoti, vozniku pa se je uspelo rešiti.



Policisti so s preizkusom ugotovili, da je bil voznik alkoholiziran, zato so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in izdali plačilni nalog.