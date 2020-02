Deset herojev je pripomoglo k srečnemu koncu nesreče na Krvavcu

Policija bo predlagala podelitev medalje za požrtvovalnost

Na Krvavcu bi se lahko včerajšnja nesreča otroka, ki se je med vožnjo s sedežnico premaknil preveč na rob sedala in po nekaj deset metrih vožnje zdrsnil pod zapiralo sedežnice, hitro končala drugače, kot se je, če ne bi ljudje, ki so bili tam, reagirali tako, kot so – prisebno in hitro.Ko je deček zdrsnil pod zapiralo sedežnice, ga je pred padcem v globino z rokami uspelo ujeti in zadržati dvema drugima smučarjema in otroku. Šlo je za neznano žensko in moškega, državljana Slovenije, ki je včeraj smučal na Krvavcu, ter deklico, ki je v okviru svojih zmožnosti pomagala držati otroka, kot so pojasnili s policije.Ob zdrsu je delavec smučišča sedežnico ustavil, pod njo pa so delavci na smučišču, mimoidoči in policist hitro raztegnili zaščitno mrežo, s katero so močno ublažili okoli desetmetrski padec proti tlom. Celotno reševanje je trajalo nekaj minut. Dvanajstletni deček je bil pri padcu z velike višine le lažje poškodovan.Policisti so danes nadaljevali poizvedovanje o osebah, ki so pomagale pri reševanju otrok. Njihovi podatki kažejo, da je v reševanju sodelovalo deset oseb: tri osebe so bile na sedežnici, sedem pa pod njo. »Prav vsak posameznik je bil v tistem trenutku ključen, da se ni končalo tragično, zato bo PU Kranj predlagala podelitev medalje policije za požrtvovalnost, RTC Krvavec pa bo vsem vpletenim omogočil enodnevno brezplačno smuko in kosilo na Plaži Krvavec.«Deset ljudi je v zelo stresni situaciji ostalo prisebnih in v skupinskem duhu odigralo vlogo življenja, so zapisali v policiji in dodali: »Rešili so življenje drugemu, za kar jim iskreno čestitamo.«Kot je že včeraj na svojem facebook profilu zapisal, eden izmed desetih 'herojev': »Danes sem prav gotovo najsrečnejši človek na svetu, lahko pa bi bilo povsem nasprotno!«