Deset minut z Marilyn Monroe

Rezultati nacionalnega preverjanja kažejo, da samo dvajset odstotkov tretješolcev razume prebrano. Ko morajo prebrati navodilo, ne razumejo, kaj je treba narediti. Te ugotovitve niso nekaj novega, strokovnjaki na slabo bralno razumevanje otrok opozarjajo že leta.

Pri odraslih ni nič drugače. Zadnja mednarodna raziskava o funkcionalni pismenosti odraslih v Sloveniji iz leta 2016 kaže, da vsak četrti odrasli ne razume pomena prebranega in ne zna informacij iz besedila praktično uporabiti za reševanje vsakdanjih težav v službi, doma in v družbi.

Kako torej obrniti negativne trende bralne pismenosti?